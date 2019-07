Secondo il Quotidiano Nazionale, la Procura di Firenze avrebbe nuovamente iscritto nel registro degli indagati il professor Galanti e una sua collaboratrice.

di Luca Guerra - 07/07/2019 15:05 | aggiornato 07/07/2019 15:10

Possibile svolta nelle indagini legate alla morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018 in una camera di un hotel di Udine, dove il capitano della Fiorentina era in ritiro con la squadra alla vigilia della partita di campionato contro l'Udinese. A rivelarla è il Quotidiano Nazionale: esisterebbe la possibilità della presenza di un certificato falso, o meglio "retrodatato", che renderebbe meno critica la posizione dei medici sportivi che rilasciarono l'idoneità all'attività agonistica per il difensore dei viola e della Nazionale.

Secondo le informazioni raccolte e riportate dal quotidiano, sotto la luce dei riflettori della Procura ci sarebbe un certificato medico emesso il 10 luglio 2017, stesso giorno in cui i medici diedero ad Astori l'ok per la pratica sportiva. Per la Procura di Firenze, però, il documento "fidefacente", che spiegava che il difensore della Fiorentina era stato sottoposto allo "strain", l'esame che permette di calcolare eventuali deformazioni del muscolo cardiaco, non sarebbe mai stato effettuato.

Il documento medico che attesterebbe che il cuore di Astori fu sottoposto allo strain sarebbe stato prodotto "in una data anteriore o prossima al 19 aprile 2019". È la tesi che sarebbe stata elaborata dal pm Antonino Nastasi e che getterebbe ombre sull’operato del professor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina sportiva di Careggi. Galanti era stato l’ultimo medico a firmare l’idoneità sportiva del capitano della squadra viola.

I saluti dello stadio Artemio Franchi di Firenze all'ex capitano viola Davide Astori

Morte Astori, nuova inchiesta: nel mirino il dottor Galanti

Il via libera che Davide Astori ricevette dai medici il 10 luglio è quindi nel mirino della Procura di Firenze. Stando alle notizie del Quotidiano Nazionale, la falsa certificazione del documento medico potrebbe essere stata realizzata per ridimensionare "l’imperizia e la negligenza" contestate allo stesso Galanti. Insieme a Galanti, l’ultimo medico a firmare l’idoneità sportiva del difensore classe 1987 e per questo accusato come "concorrente morale" nella falsificazione del certificato, è sotto la lente di ingrandimento della Procura anche la posizione di una sua collaboratrice, che avrebbe scritto il certificato e per questo è stata convocata dal magistrato per la prossima settimana.

La folla commossa a Firenze nel giorno dei funerali di Davide Astori

Non è la prima volta che il nome di Galanti compare nelle indagini legate al decesso di Davide Astori. L'ex direttore del centro di medicina sportiva di Careggi, andato in pensione nello scorso novembre, è infatti già indagato nel primo filone assieme al collega cagliaritano Francesco Stagno. Secondo l’accusa, entrambi i medici non avrebbero infatti approfondito adeguatamente le extrasistolie emerse durante le prove di sforzo a cui Astori era stato sottoposto prima a Cagliari (nel 2014) e poi a Firenze tra il 2016 e il 2017. Appare probabile che la Procura possa chiedere il rinvio a giudizio di entrambi.