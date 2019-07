Le ragazze statunitensi bissano il successo di 4 anni fa vincendo per 2-0: i gol decisivi sono di Rapinoe e Lavelle.

di Redazione Fox Sports - 07/07/2019 19:10

Gli Stati Uniti vincono i Mondiali femminili di Francia 2019, difendendo così il titolo conquistato nell'edizione di 4 anni fa. Gli USA hanno battuto in finale l'Olanda con un secco 2-0 confermandosi ancora una volta la Nazionale più forte.

Il primo tempo è di marca statunitense, con le campioni del Mondo in carica che dopo uno spavento su una chance per Ertz vanno per ben 3 volte vicine al vantaggio nei minuti finali con Mewis e Morgan che sfiorano il vantaggio.

La ripresa è più equilibrata ma poco prima dell'ora di gioco arriva l'episodio che cambia tutto: Morgan viene stesa in area da van der Gragt. L'arbitro rivede l'azione su segnalazione del VAR e assegna il rigore trasformato da Rapinoe, è vantaggio USA. Al 69esimo la partita si chiude con Lavelle, autrice di una splendida azione personale chiusa con un sinistro dal limite dell'area.

Lavelle wasn’t going to be denied this time #USWNT pic.twitter.com/H9HZgxp24h — Matt Valdes (@MattUM02) July 7, 2019

Le Orange provano a reagire ma la migliore occasione arriva da un calcio di punizione di Spitze, gli USA vanno ancora vicini al gol del tris in contropiede ma finisce 2-0. Quarto Mondiale per gli Stati Uniti, che trionfano per la seconda edizione consecutiva.