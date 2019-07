Il capitano degli USA si sfoga per la scelta di programmare la finale nello stesso giorno di quelle di Copa America e Gold Cup: "È una decisione sbagliata".

di Daniele Minuti - 07/07/2019 08:57 | aggiornato 07/07/2019 09:01

I Mondiali femminili di Francia 2019 si stanno per chiudere e non c'è alcun dubbio che questa edizione sia stata quella di maggior successo di sempre, come certificato dalle parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Il massimo dirigente del calcio ha spiegato di essere orgoglioso del grande seguito che la manifestazione ha avuto in questa estate e che spera di allargare il prossimo torneo a 32 squadre, esattamente come accade ogni 4 anni per quelli maschili.

Eppure i Mondiali femminili si sono portati anche dietro qualche polemica, in particolare proveniente dalle giocatrici della Nazionale statunitense che oggi si giocheranno la finale con il ruolo di grande favorita contro l'Olanda. Ultimo bersaglio delle critiche è stata proprio la FIFA stessa per bocca del capitano degli USA, Megan Rapinoe.

Megan Rapinoe si sfoga prima della finale dei Mondiali femminili

La giocatrice statunitense qualche giorno fa era stata al centro delle notizie per le sue dichiarazioni contro il presidente Donald Trump, con cui spiegava di non aver intenzione di visitare la Casa Bianca in caso di vittoria dei Mondialli.

Nella conferenza stampa alla vigilia dell'attesa finale contro l'Olanda, Rapinoe ha commentato la decisione di programmare ben 3 finali di tornei nello stesso giorno. Oltre alla partita che deciderà i Mondiali femminili infatti, alle 22:00 si giocherà la finale della Copa America fra Brasile e Perù mentre nella notte fra domenica e lunedì ci sarà quella della Gold Cup fra il Messico e Stati Uniti.

Il capitano degli USA ha trovato poco appropriata questa programmazione, che rischia di togliere attenzione sulla finale dei Mondiali femminili a discapito delle altre due partite che si giocheranno successivamente (in un orario più comodo per gli spettatori in America).

È una pessima idea giocare le due finali nello stesso giorno di quella dei Mondiali. Sentiamo che il calcio femminile non ottiene lo stesso rispetto dalla FIFA rispetto a quello maschile. Spero che dopo il successo di questa edizione si continui a far crescere il movimento intero, servono investimenti.

In ultimo è arrivato un nuovo commento sulle dichiarazioni riguardanti Donald Trump. In caso di vittoria della Coppa, Rapinoe ha ribadito che la sua intenzione è quella di non visitare la Casa Bianca.