Maxi Lopez è alla ricerca di una nuova sfida. Sta tornando in Italia, di rientro dal Brasile, perché al Vasco da Gama il suo presidente non ha mantenuto la parola data e lui così ha scelto di liberarsi. È tornato a Milano insieme alla sua compagna Daniela, dove potrà rivedere anche i tre figli (Valentino, Constantino e Benedicto) avuti dalla precedente relazione con Wanda Nara, oggi moglie di Mauro Icardi.

Giocano tutti all'Accademia del Como, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino, che conferma quanto detto tempo fa, cioè di poterli vedere solo quando dà il permesso l'attuale procuratrice di Maurito:

È ancora così, non li vedo da gennaio. Recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo con loro, ma sono stati portati via appositamente. È così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social. Lei e Icardi sono complementari. Se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem. Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan. Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale.