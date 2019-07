Dopo Demiral, i bianconeri piazzano un altro colpo in difesa: l'argentino sarà acquistato a titolo definitivo ma potrebbe rimanere in prestito a Genova.

di Redazione Fox Sports - 07/07/2019 19:40 | aggiornato 07/07/2019 19:45

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Demiral, la Juventus piazza un altro colpo di calciomercato per il reparto difensivo: i bianconeri si sono infatti assicurati Cristian Romero, che arriverà a titolo definitivo dal Genoa.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il centrale argentino sarà a Torino martedì per svolgere le visite mediche al JMedical dopo la sua assenza dal ritiro della squadra ligure che non raggiungerà almeno per ora.

La Juventus infatti dovrebbe tesserare Romero ma potrebbe poi rimandarlo al Genoa in prestito dato il grande affollamento in difesa (in attesa anche dell'acquisto di De Ligt). Intanto però un altro giovane talento del reparto arretrato arriva alla corte della Vecchia Signora dal calciomercato.