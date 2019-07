Reduce da un anno sabbatico, durante il quale ha vagliato diverse offerte provenienti non solo dall'Italia, Conte ha risposto a numerose domande riguardo la sua scelta professionale, il suo passato e gli obiettivi futuri da perseguire alla guida dell' Inter , oggi più che mai decisa a candidarsi come alternativa alla Juventus in chiave Scudetto.

Antonio Conte inizia ufficialmente la sua avventura sulla panchina dell' Inter . Il tecnico leccese si è presentato alla stampa all'interno del "The Corner", la nuova e innovativa sede del club, inaugurata pochi giorni fa in zona Porta Nuova a Milano.

