Il Faraone dice addio alla Capitale per volare in Cina allo Shangai Shenhua: "In giallorosso ho passato anni bellissimi. La Nazionale? Con Mancini non ho parlato".

di Redazione Fox Sports - 07/07/2019 21:37 | aggiornato 07/07/2019 21:41

Stephan El Shaarawy dice addio alla Roma: il giocatore della Nazionale italiana ha detto sì allo Shangai Shenhua e lascia così la Capitale per cominciare una nuova e ricca avventura nel campionato cinese.

Il Faraone è stato intercettato all'aeroporto in partenza per la sua nuova casa e ha colto l'occasione per salutare l'ambiente giallorosso in cui ha giocato nelle ultime 3 stagioni e mezzo, collezionando 139 presenze e 40 gol.

Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma, rimarranno sempre nel mio cuore: in giallorosso ho passato anni fantastici.

In ultimo un commento sulla sua posizione in Nazionale, visto che il campionato cinese è sicuramente meno competitivo di quelli europei. El Shaarawy non ha voluto commentare la possibilità di perdere il posto in Azzurro.