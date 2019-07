L'ormai ex Roma pronto a firmare un contratto da 13,3 milioni a stagione. Diventerà il secondo italiano più pagato al mondo dopo Pellé. Ecco le cifre dell'accordo.

di MarcoValerio Bava - 07/07/2019 19:28 | aggiornato 07/07/2019 19:33

Sedici milioni alla Roma, 40 milioni in tre anni a lui. Stephan El Shaarawy è in Cina per sostenere le visite mediche con lo Shanghai Shenhua, poi arriverà la firma sul contratto triennale con il club allenato da Quique Sanchez Flores. Il Faraone ci ha pensato su, aveva respinto la prima offerta, si è preso un paio di settimane di riflessione, ma di fronte al rilancio dei cinesi non ha potuto dire no.

La stessa Roma ha spinto per il sì, perché l'ex Milan non aveva intenzione di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno se non di fronte a un corrispettivo di 4 milioni a stagione, cifre che Pallotta non aveva alcuna intenzione di riconoscergli. Da qui la necessità di vendere e incassare una cifra comunque rilevante per un giocatore con solo 12 mesi di contratto.

El Shaarawy non era convinto, lasciare l'Italia, l'Europa e il calcio dei grandi non lo tentava, ma di fronte a un'offerta economica del genere era davvero impossibile dire di no. Lo Shanghai Shenhua ha messo sul piatto un triennale da 40 milioni di euro. Tantissimi. L'esterno offensivo diventerà uno dei giocatori più pagati del massimo campionato cinese, non ai livelli di Hulk e Oscar che si attestano sui 25 milioni l'anno, ma comunque con cifre di tutto rispetto.

El Shaarawy a Shanghai: che cifre!

Quanto guadagnerà El Shaarawy in Cina

El Sha guadagnerà 13,3 milioni a stagione, non riuscendo dunque a superare Graziano Pellé che allo Shandong Luneng percepisce 15 milioni all'anno, ma diventerà sicuramente il secondo italiano più pagato al mondo, superando Sebastian Giovinco che all'Al Hilal ha firmato un accordo da 10 milioni a stagione. La rendita del Faraone non considera i bonus che sono presenti nel contratto e che alzeranno quindi ancor di più la cifra.

Facciamo un rapido calcolo. El Shaarawy prenderà 0,42 euro al secondo, cioè 2,52 euro al minuto. Ergo ogni cinque minuti nel conto in banca dell'ormai ex Roma pioveranno 12,6 euro e quindi 75,6 euro in mezzora e 151,2 euro all'ora che al giorno fa 3.628,8 euro. Non male insomma. In una settimana El Shaarawy metterà in cassa 25.401.6 euro.

In un mese gli euro sono oltre cento mila. Per la precisione 108.864 sempre che il mese sia di trenta giorni. Se invece fosse di trentuno giorni ecco che la cifra salirebbe a 112.492,8. Ed ecco che in un anno si arriva agli oltre 13,3 milioni riconosciuti dal contratto firmato con lo Shanghai Shenhua. El Shaarawy diventa così il secondo paperone italiano nel mondo del calcio, andando ben oltre i quattro milioni chiesti alla Roma per rinnovare l'accordo in scadenza nel 2020. Saranno tre anni dorati. Tre anni da Faraone.