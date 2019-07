L'olandese: "Spero ci vada quest'anno, la Champions è un'ossessione: se vuoi essere il migliore dev'essere così. De Ligt? Non esageriamo su di lui".

07/07/2019

La Juventus sta sicuramente cercando di costruire una rosa di alto livello da consegnare a Maurizio Sarri per l'inizio di questa stagione. Eppure c'è chi, come Edgar Davids, non vuole si elogi troppo la squadra bianconera.

L'ex centrocampista della Vecchia Signora ha parlato a margine dell'evento Operazione Nostalgia tenuto a Cesena e ha detto la sua sul valore della squadra che l'anno scorso ha portato in Italia Cristiano Ronaldo.

Se questa Juventus è la migliore di sempre? Non è arrivata neanche in finale, allora...Spero ci torni, è normale che quella coppa sia un'ossessione. Se vuoi essere il migliore, devi pensarla così.

In ultimo è arrivato un commento su De Ligt, probabile prossimo acquisto della Juventus dall'Ajax, entrambe ex squadre di Davids. L'olandese non vuole che ci siano troppi facili entusiasmi attorno al difensore.