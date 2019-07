L'attaccante del Manchester City viene cacciato nel secondo tempo, uscendo polemizza e scoppia a piangere negli spogliatoi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/07/2019 23:41 | aggiornato 07/07/2019 23:46

Incredibile scena nella finale di Copa America fra Brasile e Perù: nel secondo tempo, sul risultato di 2-1 per i Verdeoro, è stato espulso Gabriel Jesus autore dell'assist per la prima rete e del gol del raddoppio.

Gabriel Jesus is sent off with his 2nd yellow card for Brazil in the #CopaAmerica final was this deserved?



pic.twitter.com/0Yjnb1zHKl — SONTFootball (@SONTFootball) July 7, 2019

Il giocatore del Manchester City ha ricevuto il secondo cartellino giallo per poi uscire facendo gesti polemici contro l'arbitro. Uscito dal rettangolo di gioco avrebbe cercato di danneggiare la torretta VAR per poi scoppiare in lacrime nello spogliatoio.

Gabriel Jesus sent off in the #CopaAmerica final. Brazil 🇧🇷 playing 10 on 11 against Peru 🇵🇪



pic.twitter.com/VWnvR24FXs — SONTFootball (@SONTFootball) July 7, 2019

Gabriel Jesús se fue caliente por la expulsión y ¡CASI TIRA EL VAR! pic.twitter.com/55K7nurxRg — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2019