Un assist, un gol e un'espulsione: l'attaccante del Manchester City croce e delizia della Seleçao, che conquista la coppa a casa propria.

di Marco Ercole - 07/07/2019 23:53 | aggiornato 08/07/2019 00:06

La coppa è verdeoro. Al Maracanã di Rio de Janeiro finisce 3-1 e questa sarà ricordata come la Copa America di Gabriel Jesus. Ci ha pensato lui, l'attaccante del Manchester City, a trascinare il Brasile alla nona vittoria del trofeo. Lo ha fatto nel bene e nel male. Perché ha segnato il calcio di rigore decisivo ai quarti contro il Paraguay, ha servito un assist e segnato un gol in semifinale contro l'Argentina e si è ripetuto con questa particolare doppietta pure nella finale contro il Perù.

Poi, al 70', con il Brasile in vantaggio 2-1, è caduto nella provocazione di Zambrano e si è fatto espellere (per doppia ammonizione). Un'ingenuità che ha reso un po' più complicata l'ultima fase di questo torneo della Seleçao, ma che non ha cambiato l'esito finale, visto che Richarlison su calcio di rigore ha anche arrotondato il risultato sul 3-1.

È stata una partita decisamente diversa rispetto a quella vista nella fase a gironi, in cui la Seleçao aveva passeggiato con un netto 5-0. La Blanquirroja che è arrivata fino alla finale è cresciuta nel corso delle partite, ha acquisito maggiore personalità e consapevolezza nei propri mezzi, tanto da spaventare la squadra di Tite e tutto il Maracanã. Un atteggiamento che è stato sufficiente per impedire al Brasile di chiudere la Copa America con una marcia perfetta (era arrivato alla finale con 10 gol fatti e nessuno subito), ma non per vincere il trofeo, conquistato come da pronostici dalla nazionale verdeoro.

Copa America, la finale tra Brasile e Perù

Copa America, il Perù spaventa il Brasile

La partita inizia in un modo inaspettato, con il Perù che parte fortissimo, non lasciando respirare il Brasile. La squadra guidata da Gareca (che nella sua carriera da tecnico ha giocato finora due finali e la ha vinte entrambe) è compatta, ben organizzata e ordinata, sceglie benissimo i tempi di intervento e di pressing sul portatore avversario. Dopo due minuti arriva già la prima occasione, un calcio di punizione ben battuto da Cueva che esce di un soffio, controllato comunque da Alisson. Il predominio dei peruviani dura per un quarto d'ora, fino al momento del primo tiro in porta del Brasile.

Così come accaduto contro l'Argentina in semifinale, anche in questo caso la Seleçao fa subito centro. Decisiva un'azione sulla destra di Gabriel Jesus, che nasconde il pallone a Trauco e crossa sul secondo palo per l'accorrente Everton. Il 23enne del Gremio colpisce di controbalzo e non lascia scampo a Gallese, incolpevole. La rete cambia l'inerzia della partita, la squadra di Tite acquisisce fiducia e inizia anche a divertirsi nelle giocate.

Coutinho sfiora il 2-0 con una deviazione ravvicinata d'esterno destro su passaggio di Firmino (finita di poco a lato), il Perù sembra ko emotivamente. Poi, però, al 41' una nuova fiammata. Scambio in area tra Flores e Cuevas, con quest'ultimo che prova un passaggio rasoterra destinato all'altezza del dischetto del rigore. Thiago Silva si butta in scivolata per impedirlo e il pallone sbatte sul suo braccio in caduta. L'arbitro cileno Tobar Vargas assegna subito il calcio di rigore, ma per sicurezza va anche a controllare al Var, confermando poi la sua decisione. Dal dischetto, dopo ben 3 minuti d'attesa, si presenta "El Depredador" Guerrero, che è glaciale nello spiazzare Alisson (interrompendo a 637 minuti la sua imbattibilità in questa Copa America) e andando poi a esultare in modalità "pistolero" in un Maracanã ammutolito.

Finale di Copa America, l'esultanza di Guerrero

Il Perù riparte sulla stessa velocità di inizio partita volando sulle ali dell'entusiasmo, ma ci pensa Gabriel Jesus a portarlo di nuovo con i piedi per terra al terzo minuto di recupero del primo tempo: Firmino recupera il pallone a metà campo, Arthur conduce l'azione e serve in posizione centrale l'attaccante del Manchester City, che fredda Gallese (stavolta non proprio esente da colpe).

La coppa di Gabriel Jesus, nel bene e nel male

La seconda frazione inizia con il Brasile in avanti, desideroso di chiudere l'incontro ed evitare spiacevoli sorprese. Al 51' ci prova Coutinho con una magia, un pallonetto dal limite dell'area che per poco non sorprende Gallese. Tre minuti più tardi tocca a Firmino provarci, ma dopo essere stato imbeccato in modo delizioso da Gabriel Jesus, all'attaccante del Liverpool viene fuori una cosa a metà tra un tiro e un passaggio al centro. Trascorrono i minuti e il Perù comincia a rialzare la testa, trascinato dalle iniziative di Cueva.

La Seleçao incassa con solidità, respingendo i continui attacchi della Blanquirroja, che alza costantemente la pressione e schiaccia i padroni di casa nelle propria metà campo. Al 70', poi, ecco la potenziale sliding door della partita. Gabriel Jesus, già ammonito nel primo tempo, salta in modo un po' troppo energico su Zambrano (che un minuto prima lo aveva colpito duro) e si becca il secondo cartellino giallo, lasciando il Brasile in inferiorità numerica con 20 minuti ancora da giocare. Uscendo dal campo è furioso, fa il cenno del "rubare" con le mani e dopo viene inquadrato in lacrime negli spogliatoi.

Nel frattempo il Perù prova a sfruttare l'uomo in più e al 74' Flores prova la conclusione di sinistro da fuori area che esce di pochissimo. Il Brasile tenta di addormentare la partita, nonostante Gareca le provi tutte e mandi in campo tutti gli uomini offensivi a sua disposizione. All'87' altro episodio chiave: Everton entra a tutta velocità in area di rigore, si allunga il pallone e Zambrano lo colpisce energicamente in un contrasto spalla contro spalla. L'arbitro indica il penalty, poi come accaduto nel primo tempo va a vedere al Var. E anche in questo caso conferma la sua decisione iniziale. Del tiro dagli undici metri se ne occupa Richarlison, che segna il primo gol in questa Copa America e regala il trofeo al Brasile.

L'esultanza di Dani Alves e Richarlison in Copa America

Il tabellino, al Maracanã finisce 3-1

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho (77' Militao), Everton (92' Allan); Firmino (75' Richarlison). All. Tite.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia (82' Gonzales), Yotun (78' Ruidiaz); Carillo (86' Polo), Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca.

Arbitro: Tobar Vargas R. (Cile).

Note: ammoniti Tapia (P), Thiago Silva (B), Zambrano (P), Advincula (P) e Richarlison (B). Espulso al 70' Gabriel Jesus per doppia ammonizione.

Marcatori: 15' Everton, 44' Guerrero (P), 48' (pt) Gabriel Jesus, 88' Richarlison (rig.).