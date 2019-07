Un scelta motivata da "assenza di altre opzioni" e ha spiegato che Leo Messi è andato "affrontare l'avversario in un episodio accaduto quando la palla non era più in gioco, dandogli un forte colpo con la spalla". Riguardo a Medel, invece, l'arbitro ha motivato il cartellino rosso per "aver colpito brutalmente con il petto e il braccio l'avversario, venendo contenuto dai suoi compagni di squadra".

