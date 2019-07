L'arbitro voleva essere più importante dello spettacolo sul campo. Come può espellere i due capitani solo perché si sono spintonati? Chiaro che gli animi fossero caldi, ma non si sono nemmeno toccati sul volto, non è stato qualcosa di così grave. Due spinte non possono portare a dei cartellini rossi.

Penso che l'Argentina sia stata gravemente penalizzata contro il Brasile, è stato ingiusto. E la stessa cosa è successa a noi quando ci hanno mandato in un hotel a due ore dallo stadio prima della partita con la Colombia. In generale il Var qui è gestito in modo diverso rispetto all'Europa, c'è ancora molto da imparare.

