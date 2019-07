Il centrocampista francese lascerà la Fiorentina: lo cercano Roma, Napoli e Milan. Partito per Moena in ritiro con la squadra, è stato contestato dai tifosi viola.

di Luca Guerra - 07/07/2019 08:03 | aggiornato 07/07/2019 08:08

Il calciomercato estivo 2019 avrà nell'elenco dei partenti il nome di Jordan Veretout. Non è certo un mistero che le possibilità che il centrocampista francese classe 1993 possa lasciare la Fiorentina siano molto alte. Il giocatore è associato da diverse settimane ai piani di Roma, Milan e Napoli. A prescindere dalla destinazione che lo attenderà, però, è certo che i tifosi viola non abbiano preso bene la situazione.

Lo conferma l'accoglienza che è stata riservata a Veretout all'alba del ritiro per la stagione 2019/2020, vissuta dalla Fiorentina a Moena, in Trentino. Il centrocampista 26enne ha interrotto la sua seduta di allenamento nella giornata di sabato sul campo del centro sportivo Cesare Benatti di Moena. Uno stop causato da un colpo alla caviglia rimediato in un contrasto di gioco con il compagno Dabo.

Il lieve guaio fisico che ne ha frenato la sessione di lavoro non ha però rappresentato la peggiore notizia di giornata per Veretout, a Firenze dall'estate 2017 e in grado di mettere insieme 15 reti in 75 partite ufficiali giocate con il club toscano. Come riportato da violanews.com, i tifosi viola presenti a Moena lo hanno contestato pesantemente, chiedendogli di andare via. "Stattene a casa" e "non correre che ti fai male" sono stati gli altri durissimi inviti recapitati al giocatore, che intanto attende novità circa la sua destinazione futura.

Sviluppi seguiti con interesse da Vincenzo Montella, ormai rassegnato a perdere il suo faro del centrocampo, e dalle formazioni che in sede di calciomercato cercano un regista: Milan, Roma e Napoli. I duri attacchi dei tifosi viola, intanto, fanno la somma con le tante voci sul trasferimento delle scorse settimane e dall'ammissione sul suo conto del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa:

Jordan ci ha chiesto di andarsene.

La valutazione della Fiorentina per il cartellino di Veretout è di circa 25 milioni di euro. Differenti sono le vie delle tre contendenti per acquistarlo dalla Fiorentina. La Roma sembra in leggero vantaggio grazie all'elevato ingaggio offerto al giocatore - pari a circa 3 milioni di euro a stagione - e al possibile inserimento nella trattativa di Gregoire Defrel, attaccante rientrato in giallorosso dopo l'esperienza con la Sampdoria. Milan e Napoli, pur pareggiando la proposta economica della Roma al centrocampista, hanno invece messo sul tavolo un'offerta lievemente inferiore per il suo cartellino. Nel caso del club della famiglia De Laurentiis, però, i progetti e le ambizioni potrebbero condizionare le scelte di Jordan.