Per il momento escludo che Icardi vada alla Juventus. La volontà del calciatore è sovrana naturalmente, ma serve che qualcuno soddisfi le condizioni del club. E fino ad ora della Juventus non ho visto neanche l'ombra. Uno scambio con Dybala? Uno scenario utopistico.

Marotta però ha poi voluto cancellare le indiscrezioni di calciomercato che vedrebbero il centravanti argentino nel mirino della Juventus. Secondo l'ex ad bianconero, per adesso non ci sono chance di vedere il numero 9 a Torino.

La decisione su Mauro e Nainggolan è sofferta ma non siamo degli sprovveduti, non vogliamo depauperare un patrimonio della società.

Il dirigente dell'Inter non pensa che l'ex capitano nerazzurro andrà a Torino: "Per ora dei bianconeri neanche l'ombra. Ma la volontà del giocatore è prioritaria".

