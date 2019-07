Ao entrar no CT, Klopp encontrou Van Der Berg pela primeira vez e ficou surpreso: Klopp: - Meu Deus, não achei que você fosse tão alto!" É impressionante. Van Den Berg: - Ontem, quando vim do aeroporto, já vieram quatro pessoas para cima de mim. É louco." pic.twitter.com/Q45tu83RR0

Oh, mio Dio, non pensavo fossi così alto! È impressionante.

