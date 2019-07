Svanite le trattative per Sané, Dembelé e Hudson-Odoi, i tifosi bavaresi aspettano il top player promesso dal presidente. E c'è chi pensa possa essere Dybala...

di Franco Borghese - 07/07/2019 11:12 | aggiornato 07/07/2019 11:17

Una frase forte, provocatoria, con i tre puntini di sospensione ben marcati. Così il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness è riuscito a mettere, mesi fa, una pulce nell'orecchio di tutti gli appassionati di calcio che hanno atteso con ansia l'arrivo della sessione estiva del calciomercato. Il numero uno del club bavarese, infatti, ospite di uno dei più famosi programmi TV sportivi che ci siano in Germania aveva annunciato (a febbraio) un grandissimo acquisto. Uno capace di lasciare tutti a bocca aperta.

Passati circa cinque mesi il Bayern Monaco ha ufficializzato gli acquisti di Lucas Hernandez (arriva dall'Atletico Madrid per 80 milioni, è il giocatore più pagato della storia del club), Benjamin Pavard (pagato 35 milioni allo Stoccarda) e il classe 2000 Jann-Fiete Arp (arrivato per poco più di 2 milioni dall'Amburgo). Tre bei colpi, anche in prospettiva. Ma erano tutti conclusi (o comunque risaputi) al momento delle dichiarazioni di Hoeness. Non sono loro il grande colpo del calciomercato bavarese. Non possono esserlo.

Per questo, quando il Bayern nelle scorse settimane si è messo a trattare l'acquisto di Leroy Sané in molti pensavano che l'affare fosse già stato intavolato a febbraio e che fosse lui il top player promesso da Hoeness. Il club era sicuro di prenderlo, al punto che anche Kimmich e Lewandowski si sono esposti chiedendo alla società di fare uno sforzo pur di riportare l'attaccante in Germania. Sané però non ha intenzione di lasciare il City, non è quindi lui il giocatore bloccato a febbraio.

Il Bayern Monaco non riuscirà a chiudere la trattativa di calciomercato per Leroy Sané

Quelle parole pronunciate in televisione da Hoeness, in diretta nazionale, ora cominciano a essere ingombranti. Cominciano a mettere sotto pressione il Bayern Monaco, chiamato a un grandissimo colpo.

Se solo sapeste chi abbiamo preso per l'anno prossimo...

Eppure dopo Sané sono svaniti anche i colpi legati a Ousmane Dembelé (il Barcellona non lo vuole cedere) e Callum Hudson-Odoi, il 2000 del Chelsea che ha incantato in Europa League e che i bavaresi hanno già trattato nella sessione invernale del calciomercato. Per lui erano pronti 40 milioni di euro, ma il ragazzo ha rinnovato con il Chelsea e resterà a Londra. Il timore inizia quindi a diffondersi per le strade di Monaco: e se Hoeness avesse parlato troppo presto, convinto di prendere un giocatore che però non arriverà?

Il Bayern Monaco deve ancora trovare il sostituto di Robben e Ribery. Il tanto atteso Mister X è quindi un giocatore in grado di muoversi in quella zona di campo. Nei mesi scorsi si è spesso ipotizzato che il colpo di calciomercato annunciato da Hoeness fosse Timo Werner, in uscita dal Lipsia. L'attaccante classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe sia giocare esterno che sostituire Lewandowski in attacco. Il problema è che voci trapelate dal club bavarese fanno sapere che in società non tutti sono convinti che Werner possa realmente alzare il livello. Timo ha però giocato da titolare i Mondiali del 2018, è stabilmente nella nazionale di Low e ha ormai una certa esperienza sia in Bundesliga che in campo internazionale. Può essere lui Mister X. Almeno il Mister X al quale pensava Hoeness. C'è però anche un'altra ipotesi che non va scartata: anni fa l'amministratore delegato del Bayern Monaco Rummenigge disse di sognare l'arrivo di Paulo Dybala. L'argentino era, almeno all'epoca, il suo giocatore preferito. La Juventus in estate potrebbe cederlo e al Bayern (che ha perso anche James Rodriguez) farebbe comodo. E sarebbe senza dubbio un nome capace di riempire i puntini di sospensione lasciati liberi da Hoeness mesi fa...