Nel momento in cui è arrivata la comunicazione formale, infatti, Griezmann (o chi per lui) avrà tutto il mese di luglio per pagare i 120 milioni di euro, anche se in realtà l'idea del Barcellona è di pagare tutto entro la fine della prossima settimana, visto che la preparazione dei catalani agli ordini di Valverde inizierà ufficialmente il 14 luglio. Si conclude nel peggiore dei modi, insomma, la storia tra Griezmann e l'Atletico Madrid. Che intanto ha già dato la maglia numero 7 a Joao Felix, altro grande colpo di calciomercato di questa estate.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK