Calciomercato, dispetto del Barça al Psg: "scippato" un 16enne

Il centrocampista inglese aveva sostenuto le visite mediche con i parigini, poi però ha firmato con il Barcellona.

07/07/2019 19:35

Il Barcellona vorrebbe Neymar e Neymar vorrebbe il Barcellona. A recitare il ruolo del "guastafeste" in questa storia d'amore di calciomercato che sembra non poter sbocciare, c'è però il Psg. Non un terzo incomodo qualunque, ma il proprietario del cartellino del brasiliano, pagato profumatamente appena due estati fa.

Ecco perché Nasser Al-Khelaifi non ha alcuna intenzione di cedere, ecco perché non ne vuole sapere di assecondare i capricci del suo numero 10.

A Barcellona, almeno per il momento, sembrano essersi messi l'animo in pace. Il presidente Bartomeu ha riassunto la situazione, senza mascherare un pizzico di rammarico:

Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Psg, ma sappiamo anche che loro non vogliono che lui parta. Quindi non è un trasferimento possibile. Se il Barcellona lo vuole? Io non voglio parlare dei giocatori delle altre squadre. È una forma di rispetto istituzionale e sportivo. Non c'è nulla che possiamo fare.

La mancanza di volontà di trattare con il Barcellona da parte del Psg per Neymar, potrebbe essere visto anche come un "dispetto" di calciomercato da parte dei parigini. Dipende dai punti di vista. Un po' meno opinabile è l'altro intreccio che ha legato i due club negli ultimi giorni, certamente non così mediatico come quello del brasiliano, ma comunque significativo.

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il Barcellona potrebbe aver soffiato al Psg una delle più interessanti promesse dal calcio inglese. Si tratta del centrocampista di 16 anni Louie Barry, che si è svincolato dal West Bromwich Albion.

⚠️🔵🔴 El golazo de Louie Barry con Inglaterra ante Argentina. Delantero con proyección el que ficha el Barça para su Juvenil A pic.twitter.com/8KXkY4LOtt #fcblive — Albert Rogé (@albert_roge) July 7, 2019

Il ragazzo è stato a Parigi nei giorni scorsi per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Psg, ma successivamente è stato fotografato dal Daily Mail mentre usciva dall'Hotel Sofia di Barcellona. Il suo destino, insomma, sembra aver preso una strada diversa rispetto a quanto avevano preventivato i parigini. Il Barça è riuscito a intromettersi e a quanto pare anche ad aggiudicarsi le prestazioni del 16enne, che dovrebbe essere pagato 130mila euro, una cifra simbolica da dare al WBA come premio di formazione.