Secondo quanto riportato da "La Jugada Financiera", l'Atletico Madrid ha venduto ben 7000 magliette del giovane lusitano in 48 ore, suddivise tra i due diversi modelli: la Stadium, cioè la replica da 105 euro, e la Vapor Match, quella usata anche dai giocatori da 155 euro. Che i tifosi abbiano preso l'una o l'altra, la "Joaomanía" è già iniziata. Il grosso investimento sul calciomercato estivo, inizia (in modo graduale) a dare i suoi frutti.

