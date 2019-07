Nuovo successo in cinque set per Thomas Fabbiano

In una giornata che per i nostri colori era stata condizionata dalla caduta di stile (e dall'eliminazione) di Fabio Fognini , ci ha pensato Berrettini a regalare una grande soddisfazione al tennis italiano, che continuerà la sua marcia nello storico torneo inglese. E dovrà affrontare un certo Roger Federer...

Lo ha fatto con grande carattere, battendo Schwartzman con il punteggio di 3-2 (6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3) e annullando ben 3 match point per l'avversario nel quarto set, arrivando così al quinto e portando a casa un successo fondamentale per la sua carriera.

