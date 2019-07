Il tennista italiano sbotta polemicamente per la scelta del campo dove ha giocato contro Sandgren.

06/07/2019 17:38 | aggiornato 06/07/2019 17:43

Fabio Fognini è così, prendere o lasciare. È un tennista capace di far sognare tutti i tifosi italiani, battendo i più grandi big del tennis in circolazione, ma allo stesso tempo sa anche rendersi protagonista di flop del tutto inaspettati, come quello freschissimo che lo ha portato a uscire dal terzo turno da Wimbledon. La sconfitta con Sandgren (6-3, 7-6, 6-3) sarà però ricordato anche per altro, soprattutto per altro.

Nel corso del suo incontro, infatti, Fognini si è lasciato andare a uno sfogo decisamente troppo duro, polemizzando sul fatto di essere stato piazzato al campo 14.

E poi è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti, guarda. Scoppiasse una bomba su sto circolo. Una bomba deve scoppiare qua.

Purtroppo si tratta di uno di quei momenti in cui il tennista ha perso completamente il controllo, come già gli era capitato nel corso della sua carriera. L'episodio è accaduto sul 2 pari del secondo set, con l'occhio di falco che non stava funzionando.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019

Nella conferenza stampa successiva, Fognini ha spiegato direttamente cosa accaduto: