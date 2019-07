L'ultima follia di Mario: scommette con un uomo a Napoli e lo fa buttare in acqua con il motorino per duemila euro.

di Redazione Fox Sports - 06/07/2019 18:25 | aggiornato 06/07/2019 18:30

Mario Balotelli, Napoli e una scommessa, ma non di calciomercato. L'attaccante 28enne, attualmente svincolato, ha deciso di trascorrere qualche giorno nel capoluogo di regione campano.

E nel corso delle sue vacanze, non sapendo come ingannare il tempo, ha visto bene di scommettere con un uomo del posto, tale "Catello", come viene chiamato nel video in questione.

Balotelli gli ha infatti offerto 2000 euro in contanti nel caso in cui si fosse buttato in acqua, a pochi metri dalle banchine di Mergellina, con un motorino. L'uomo ha raccolto il guanto di sfida e si è lanciato davvero, ricevendo subito dopo la cifra promessa da Super Mario, che nel frattempo per non farsi mancare niente si era anche acceso una sigaretta per gustarsi la scena.