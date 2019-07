Sulla pioggia di Donington, Johnny vince la quinta gara 2019, ritrovando la leadership del mondiale. Sykes e Haslam sul podio. Ennesimo zero per Alvaro, ancora nell'erba e ora costretto ad inseguire.

di Mirko Colombi - 06/07/2019 14:48 | aggiornato 06/07/2019 16:53

Cielo grigio e pioggia inglese per la SBK del Regno Unito. Per un venerdì caratterizzato da sole battente, oggi l'acqua ha bagnato i piani di squadre e piloti. Condizioni tipicamente locali a Donington, sul tracciato che aprì, nel 1988, la storia del mondiale. Il pubblico buongustaio delle derivate ha ammirato le gesta di Sykes nella mattinata. Tom, specialista del tracciato e abile sui fondi viscidi, ha portato in vetta la BMW. Superpole per il numero 66 con la S 1000RR, grazie al crono di 1'27"619. L'iridato 2013 ha battuto le Ninja di Rea e Haslam, Bautista e Ducati al sesto posto dello schieramento.

Nel pomeriggio, i valori "reali" sono venuti a galla, nel vero senso del termine. La pioggia ha continuato a fare la sua parte, Johnny è tornato protagonista assoluto, vincendo la prima gara del weekend. Mentre il nordirlandese guidava disinvolto come un motoscafo, Alvaro è naufragato, cadendo nell'erba fradicia. Questi due avvenimenti hanno rimescolato le carte 2019, perché adesso è il Cannibale in testa alla classifica piloti.

Il numero 1 saluta il sabato con la vetta della graduatoria, meritatamente. Jonathan e la verdona hanno rischiato, approfittando dell'ennesimo zero rimediato dal diretto rivale in rosso. Rivale che, dopo il volo, è rientrato nel box Aruba con un volto più scuro che mai. Il campione del mondo, invece, è stato festeggiato dallo staff Provec, che esulta pure per il podio di Haslam. In mezzo ai due motorizzati ZX-10RR, proprio Sykes, che detiene il record di pole SBK.

Sykes sul podio SBK con la BMW a Donington Park

SBK del Regno Unito: Rea vola, Bautista sci...vola

Lo avevamo predetto e ci abbiamo preso. Non occorreva essere il mago Otelma per pronosticare l'attacco frontale di Johnny nei confronti di Alvaro. Tuttavia, pensare ad una ennesima caduta dell'(ex) mattatore spagnolo non era facile. Per nulla a proprio agio sul bagnato, assente da Donington per anni, il numero 19 vide la pista inglese ai tempi della 250, per poi quasi archiviare. Il suo ritorno, in casa del "nemico" è, per oggi, da dimenticare.

Sabato memorabile, invece, per Rea. Mentre Alvaro rotolava nell'erba bagnata a circa 200 orari, il numero 1 Kawasaki domava moto e buche, quasi incurante delle insidie offerte dall'ondulato e viscido asfalto inglese. Il nordirlandese ha tirato fuori la prestazione necessaria e - per un vincente - necessaria. Il passo dell'anfibio verde è stato superiore rispetto a quello dei bravi Sykes e Haslam, altri britannici sul podio del round amico.

Corre da poche domeniche, ma è già veloce. Loris Baz ed il team Ten Kate arrivano quarti, con la miglior R1 del lotto. Il francese ha avuto ragione di Alex Lowes, Michael Van Der Mark arrivava dall'infortunio di Misano, Melandri ha rischiato di affogare a fine gruppo. Belle prove quelle dell'argentino Mercado, si è fatta vedere la wild card Hickman, eccellente Alessandro Del Bianco. Il portacolori Honda Althea ha umilato Chaz Davies con la Ducati Panigale V4 factory, sulla pista dell'unico protagonista gallese in SBK.

Ordine d'arrivo Gara 1 di Donington Park

1 REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 1'39.513 254,9 1'28.612 266,9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 11.348 11.348 1'39.455 253,7 1'27.619 266,2 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 23.071 11.723 1'39.711 253,7 1'29.198 266,9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 29.935 6.864 1'40.363 250,7 1'29.521 264,3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 37.641 7.706 1'40.030 253,7 1'29.627 262,3 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 46.917 9.276 1'40.594 248,4 1'31.080 257,9 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 1'00.135 13.218 1'41.599 251,3 1'29.348 260,4 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 1'07.062 6.927 1'41.339 253,7 1'35.216 260,4 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 23 1'10.752 3.690 1'41.009 246,2 1'36.136 248,4 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 23 1'11.453 0.701 1'41.214 259,2 1'30.098 268,2 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 23 1'15.161 3.708 1'41.152 252,5 1'30.997 263,0 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 23 1'24.259 9.098 1'41.587 256,7 1'32.602 270,2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 1'26.777 2.518 1'42.373 251,9 1'29.582 261,7 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 22 1 Lap 1 Lap 1'42.499 251,3 1'29.781 263,6

Classifica piloti