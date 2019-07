Real Madrid, via in prestito Reguilon e Odegaard

Curiosamente il record apparteneva ad Ayoze Perez, ufficializzato proprio ieri come nuovo colpo di calciomercato dal Newcastle per circa 34 milioni di euro. Ma dopo il riscatto di Tielemans, la palma di giocatore più caro passerà al regista belga.

Il giocatore belga ha disputato l'ultima stagione fra le fila delle Foxes in prestito dal club del Principato ma ora il Leicester lo riscatterà per la cifra record di 44,5 milioni di euro che lo renderà il calciatore più pagato del club.

