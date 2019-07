NBA, Leonard ha deciso: firmerà coi Los Angeles Clippers

L'MVP delle ultime Finals vola in California ma non ai Lakers: con lui ci sarà anche Paul George. Niente big three in maglia gialloviola con Davis e James.

di Redazione Fox Sports - 06/07/2019 09:12 | aggiornato 06/07/2019 09:17

La decisione tanto attesa di Kawhi Leonard è arrivata ma come spesso è accaduto, l'ormai ex giocatore dei Toronto Raptors ha spiazzato tutti: l'MVP delle ultime Finals NBA infatti firmerà con i Los Angeles Clippers. La notizia arriva da Adrian Wojnarowski di ESPN, che svela come Leonard sia sul punto di firmare un contratto di 4 anni a 142 milioni di dollari. L'altra notizia clamorosa è che con lui ci sarà anche Paul George. Il giocatore arriverà dagli Oklahoma City Thunder in cambio di moltissime future pick al draft oltre che Shai Gilgeous-Alexander e Danilo Galllinari. Sfuma così la possibilità di vedere i big three ai Lakes con Leonard che ha deciso di non giocare con Davis e James, ma di provare a portare il primo titolo NBA ai Clippers dopo esserci riuscito a Toronto.