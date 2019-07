Segui in diretta lieve le qualifiche del GP del Sachsenring. Marc Marquez parte da super favorito, ma Quartararo e Vinales sono pronti a contendergli la pole position. In difficoltà Rossi e Dovizioso costretti a passare per la Q1

di Luigi Ciamburro - 06/07/2019 14:03 | aggiornato 06/07/2019 14:18

14:16 - Dopo aver perso provvisoriamente la testa della Q1 il Dottore ritorna al comando in 1'21"236

14:14 - Momentaneamente in testa Aleix Espargarò in 1'21"7, ma Rossi scende a 1'21"5 e passa in testa

14:13 - Primo giro cronometrato per Rabat in 1'22"662

14:11 - Valentino Rossi inizia con la hard nuova al posteriore, Andrea Dovizioso con la soft

14:07 - Il miglior tempo nelle FP4 è di Maverick Vinales che anticipa Marc Marquez di 75 millesimi e Alex Rins di 3 decimi di secondo

Valentino Rossi al Sachsenring

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Il venerdì di MotoGP sul circuito del Sachsenring fa registrare un'altra brutta caduta ma fortunatamente senza conseguenze. Francesco Bagnaia nel corso delle FP1 è scivolato con la sua Desmosedici GP18 e inizialmente è tornato ai box come se nulla fosse accaduto. Con il trascorrere dei minuti ha avvertito dolori al collo e alla testa sempre più lancinanti, tanto da dover ricorrere alle cure della Clinica Mobile e poi è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sabato mattina è tornato in pista, ancora un po' dolorante nonostante gli antidolorifici, ma ha registrato l'ultimo crono nelle FP3.

Accedono direttamente alla Q2 le tre Yamaha di Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli, che hanno ben gestito le prime tre sessioni di prove libere, mentre Valentino Rossi resta ancora una volta fuori di primi dieci. Il rookie francese, operato all'avambraccio un mese fa, ha riportato una sublussazione alla spalla sinistra, ma dovrebbe essere regolarmente in gioco seppur dolorante. Il miglior tempo è del super favorito Marc Marquez, nell top-10 anche la Honda di Cal Crutchlow, entrambe le Suzuki di Rins e Mir, le Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller, con la KTM di Pol Espargarò che chiude decima. Andrea Dovizioso dovrà passare per la Q1 dopo aver riscontrato qualche problema di troppo in frenata e con l'usura della gomma posteriore alla massima inclinazione.

Ducati naviga in cattive acque: entrambi i piloti ufficiali non sono mai riusciti a dettare un gran ritmo sin dalle libere del venerdì mattina, al contrario di Marc Marquez che conferma di essere padrone assoluto del Sachsenring. Un'eventuale vittoria del leader del Mondiale, con le Ducati fuori dal podio, potrebbe essere un duro colpo da assorbire per la casa di Borgo Panigale dal punto di vista della corsa al titolo iridato.