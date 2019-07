Il circuito del Sachsenring sarà teatro del 9° appuntamento stagionale del Motomondiale. Qui Marc Marquez vince da nove stagioni consecutive. Riusciranno le Ducati ad accorciare le distanze in classifica?

di Luigi Ciamburro - 06/07/2019 09:00

Il campionato del mondo di MotoGP atterra in Germania, sul circuito del Sachsenring, per il nono round stagionale. La pista tedesca, con i suoi 3,7 km di lunghezza è la più corta del calendario, conta 10 curve a sinistra e 3 a destra, una larghezza di 12 metri e il rettilineo principale di 700 metri. Bisognerà compiere 30 giri prima della bandiera a scacchi, ad ogni giro i piloti utilizzano i freni 7 volte per un totale di 210 volte sull’intera gara. La frenata più impegnativa è quella al termine della prima curva, che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti: le moto arrivano a 291 km/h ed entrano in curva a 74 km/h dopo una frenata di 244 metri.

Dopo il 2° posto ad Assen, Marc Marquez arriva al Sachsenring con un bottino di 160 punti, a +44 su Andrea Dovizioso e +52 su Danilo Petrucci. Qui il Cabroncito vince da nove stagioni consecutive (6 in MotoGP, 2 in Moto2, 1 in 125cc), forte di un layout contraddistinto dalla prevalenza di curve a sinistra e dal senso antiorario che lo accomuna ad una pista di dirt track, una disciplina che rappresenta il suo forte. Resta a casa il compagno di team Jorge Lorenzo dopo il brutto incidente rimediato ad Assen durante la prima giornata di prove libere, al suo posto il collaudatore Stefan Bradl. Il GP di Germania rappresenta già il primo bivio per le Ducati ufficiali che non possono fallire l'appuntamento con il podio, con il 'Dovi' estromesso dalla top-3 nelle ultime due gare.

In casa Yamaha si attendono conferme (o smentite) dopo la vittoria di Maverick Vinales, il 3° posto con pole position di Fabio Quartararo e il 5° di Franco Morbidelli. Valentino Rossi è chiamato al riscatto per andare in vacanza con un sorriso, in attesa di poter conoscere il prototipo 2020 che dovrebbe esordire a Brno il mese prossimo. Dopo il 10° piazzamento ad Assen proverà a ripetersi anche Andrea Iannone con l'Aprilia, proseguendo lo sviluppo della RS-GP che manca ancora di grip al posteriore e di un'erogazione del gas più fluida in accelerazione.

Valentino Rossi nel box Yamaha

MotoGP, dove vedere il GP del Sachsenring in TV e streaming

Il nono appuntamento della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. Il canale satellitare, al termine delle prove libere e delle qualifiche, proseguirà la diretta dal Sachsenring con approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. Il GP di Germania prenderà il via domenica 7 luglio alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Sarà possibile seguire la gara del Sachsenring in diretta streaming su Sky GO e Now TV solo per gli abbonati. Qualifiche del sabato e gare delle tre classi saranno trasmesse in differita anche su TV8 per i non abbonati.

