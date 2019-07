La finale dei Mondiali femminili fra Stati Uniti e Olanda è sempre più vicina ma dopo la semifinale fra gli USA e l'Inghilterra, continuano le polemiche legate all'esultanza di Alex Morgan. Il gesto "del tè" della giocatrice ha infastidito molti britannici, cosa che ha sopreso la stessa calciatrice come spiegato a BBC Sport.

Mi fa ridere, non volevo prendere in giro nessuno. Credo ci sia un doppio standard con le donne, dobbiamo esultare ma non troppo. Ho visto calciatori anche in grandi tornei esultare mostrando le pa**e o cose del genere. In realtà volevo mimare l'espressione "That's the tea", senza voler offendere l'Inghilterra.