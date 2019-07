Il Brasile sogna di tornare a sollevare un trofeo nella finale di Copa America contro il Perù e i Verdeoro ci sono arrivati battendo in semifinale gli storici rivali dell'Argentina, togliendo così la possibilità a Messi di vincere un torneo con la sua Nazionale.

A marcarlo fino alla metà del secondo tempo era stato Marquinhos e il difensore del Paris Saint-Germain ha rivelato un retroscena particolare sulla partita vinta sull'Albiceleste riguardante le sue condizioni.

Messi era in forma e l'Argentina ha giocato bene, in più io ero stato male tutto il giorno con diarrea e vomito per colpa di un virus. Ho giocato ma poi sono dovuto uscire per andare in infermeria dopo la fine della partita.