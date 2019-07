Il club cinese non vuole più aspettare El Shaarawy e vira sul colombiano: pronto per lui un ingaggio da 10 milioni a stagione.

06/07/2019 12:16 | aggiornato 06/07/2019 12:19

Lo Shangai Shenhua sta cercando a tutti i costi un esterno offensivo sul calciomercato e lo sta cercando nel campionato italiano: visti i tempi per El Shaarawy che continuano ad allungarsi, il prossimo obiettivo è Juan Cuadrado.

Secondo Tuttosport ci sarebbe già stato un incontro tra la Juventus e la delegazione della società cinese per parlare del giocatore colombiano. L'offerta sarebbe di 15 milioni di euro per il cartellino e di 10 milioni di euro a stagione come ingaggio.

Una proposta generosa per Cuadrado, che allo Shangai raggiungerebbe i connazionali Moreno e Guarin, ma ora c'è da capire se la Juventus dirà di sì per sfoltire il reparto offensivo che al momento è estremamente affollato. Anche se i campioni d'Italia vorrebbero dare la precedenza a Mandzukic e Higuain per le cessioni durante il calciomercato estivo.