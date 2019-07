Lo statunitense vince per il secondo anno consecutivo abbattendo il record che Usain Bolt deteneva dal 2012.

di Diego Sampaolo - 06/07/2019 08:47 | aggiornato 06/07/2019 08:52

Noah Lyles e Shelly Ann Fraser Pryce hanno illuminato la quarantaquattresima edizione di Athletissima allo Stade Olympique de la Pontaise in una calda serata di inizio Luglio davanti ad un pubblico come sempre molto numeroso e competente.

L’ottava tappa della IAAF Diamond League a Losanna ha regalato le migliori prestazioni mondiali dell’anno di Noah Lyles sui 200 metri (19”50), di Piotr Lisek nel salto con l’asta (6.01m) e di Timothy Cheruyot sui 1500 metri (3’28”77).

Il fuoriclasse dell'atletica statunitense Noah Lyles ha vinto per il secondo anno consecutivo a Losanna demolendo con lo strepitoso tempo di 19”50 il record di Athletissima detenuto da Usain Bolt, che corse in 19”58 nel 2012.

Noah Lyles da record a Losanna

Lyles è diventato il quarto sprinter più veloce della storia sui 200 metri dopo Usain Bolt (19”19), Yohan Blake (19”26) Michael Johnson (19”32). Il ventunenne della Virginia è tornato a vincere in Diamond League dopo il secondo posto dietro a Michael Norman (19”70 contro 19”72) al Golden Gala di Roma. Oltre ad essere la migliore prestazione mondiale dell’anno il crono di Lyles si colloca all’ottavo posto nelle liste mondiali all-time.

La pista della Pontaise si è confermata ancora magica regalando altri tre tempi al di sotto dei 20 secondi firmati dal sempre più regolare Alex Quinonez (19”87) e dai canadesi André De Grasse (19”92) e Aaron Brown (19”95). Molto veloce anche il campione del mondo Ramil Gulyev, quinto con 20”01. Lyles tornerà in gara settimana prossima sui 100 metri a Montecarlo.

La pista di Losanna sta bruciando. Mi sento sempre bene qui a Losanna. Io e il mio allenatore stiamo lavorando duramente. Sto correndo esattamente come mi ha detto di fare il mio coach. E’ stata ben eseguita. Non c’è niente di meglio che vedere realizzati i frutti del mio lavoro. Ogni anno compio sempre grandi passi in avanti.

100 metri femminili: Il grande ritorno di “Pocket Rocket” Shelly Ann Fraser Pryce

Losanna ha festeggiato il grande ritorno sul palcoscenico della Diamond League di “Pocket Rocket” Shelly Ann Fraser Pryce, che ha vinto per la seconda volta in carriera a Losanna in un eccellente 10”74, terzo miglior tempo della sua carriera dopo il record giamaicano di 10”70 realizzato nel 2012 e il 10”73 corso in occasione del secondo posto ai Trials nazionali per i Mondiali di atletica di Doha a fine Giugno. Dina Asher Smith si è classificata ancora seconda come a Roma con un progresso di tre centesimi di secondo rispetto al Golden Gala con 10”91 precedendo la vincitrice del Prefontaine Classic Marie José Ta Lou (10”93). Dafne Schippers ha dimostrato di essere in progresso rispetto alle ultime gare piazzandosi al quarto posto con il personale stagionale di 11”04.

Sono arrivata a Losanna con uno stato d’animo molto felice nonostante la brutta prestazione di Stanford. Sono molto felice del mio 10”74. Questi alti e bassi mi fanno capire che non bisogna mai dare nulla per scontato. E’ una lunga stagione ma mi sento bene. Vediamo come progredisce la stagione. Me la godrò e darò il mio meglio.

Dina Asher Smith:

Il mio allenatore sarà arrabbiato per la brutta partenza. Ero delusa quando ho tagliato il traguardo. Non sono ancora nella mia miglior forma ma ho battuto il mio record stagionale e non posso certo lamentarmi. Al meeting di Londra voglio correre il più velocemente possibile e vincere.

Salto con l’asta maschile: Lisek batte il record del meeting e la migliore prestazione mondiale dell’anno con 6.01m

Il fuoriclasse polacco Piotr Lisek ha valicato l’asticella alla misura di 6.01m polverizzando il record di Athletissima stabilito da Sam Kendricks e da Pawel Wojciechowski con 5.93m dal 2017. Kendricks ha fatto meglio rispetto al suo precedente record della manifestazione superando di due centimetri il suo personale stagionale. Prova incoraggiante per “le roi” Renaud Lavillenie, che ha condiviso il terzo posto con l’amico Armand “Mondo” Duplantis con 5.81m. Sia Lisek sia Kendricks hanno superato tutte le misure fino a 5.95m al primo tentativo. Entrambi hanno tentato tre prove a 6.01m ma hanno sbagliato tutti e tre tentativi a loro disposizione. L’asticella è rimasta a 6.01 per il salto di spareggio che ha determinato la vittoria del polacco, unico a superare questa misura.

È uno dei giorni più belli della mia vita. Sono molto contento perché lavoro duramente per vivere questi momenti. Battere Sam e Armand è un sogno. Ogni risultato oltre i 5.80m è già un successo. Ricordo che l’ultima volta che ho gareggiato qui a Losanna ho saltato 5.70m, che è di sé un buon risultato. Il mio fisico è in grande forma e questo è uno dei fattori determinanti di questo risultato. Ho battuto il record nazionale, la migliore prestazione mondiale e il primato del meeting. So che i miei avversari saranno tutti più motivati e vorranno battermi. Grazie Losanna.

Sam Kendricks:

Sono contento per Piotr. Le grandi prestazioni arrivano quando ci sono atleti straordinari. Non si può non essere contenti di 5.95m.

100 metri maschili: Gatlin vince per la quarta volta in carriera a Losanna

Justin Gatlin ha trionfato per la quarta volta in carriera sulla pista della Pontaise in 9”92 vincendo la sfida con l’altro veterano dello sprint statunitense Mike Rodgers (10”01). Più dietro hanno confermato il loro momento di forma anche il canadese Aaron Brown (10”07) e Arthur Cissé (10”08). Cameron Burrell ha debuttato con un quinto posto in 10”18 nel venticinquesimo anniversario del record del mondo battuto da suo padre Leroy Burrell con 9”85 nel 1994. Leroy Burrell è stato festeggiato dal Meeting Director Jacky Delapierre prima dell’inizio del meeting.

È stata una gara perfetta. Negli ultimi metri ho avuto la sensazione che potevo vincere. Ora mi aspettano i 100 metri a Montecarlo e poi torno a casa per i Campionati statunitensi.

400 metri femminili: Naser batte il record del meeting davanti ad un eccellente Seyni

La vice campionessa mondiale di Londra 2017 Salwa Eid Naser ha vinto un emozionante testa a testa con la rappresentante del Niger Aminatou Seyni stabilendo il record del meeting e il personale stagionale con un eccellente 49”17, seconda migliore prestazione della sua carriera dopo il 49”08 dell’anno scorso a Montecarlo. Seyni si è avvicinata nel finale a Naser demolendo il record personale con 49”19.

La medaglia di bronzo dei Mondiali di Mosca 2013 Stephanie Ann McPherson si è classificata terza con 50”88. Naser e Seyni sono la seconda e la terza al mondo in questa stagione. Entrambe sono scese sotto il record del meeting detenuto dalla francese Marie José Perec dal 1996 (uno dei più vecchi record di Athletissima).

Salto in alto femminile: Lasitskene vince per la seconda volta a Losanna

La regina del salto in alto Maria Lasitskene ha vinto per la seconda volta nella sua carriera a Losanna con 2.02m al terzo tentativo dopo una gara perfetta senza errori fino a 2.00m. La due volte campionessa mondiale outdoor e indoor ha tentato successivamente tre prove a 2.07m, un centimetro in più rispetto al record del meeting stabilito due anni fa con 2.06m. La bielorussa Karyna Taranda (campionessa del mondo juniores a Tampere 2018) ha superato la barriera dei 2 metri.

Ogni volta che vado in pedana è una nuova sfida per me. Non mi sento imbattibile. Non bisogna mai dare nulla per scontato. Sono soddisfatta della gara. Le altre ragazze sono formi e mi hanno stimolato.

1500 metri maschili: Primo meno 3’30” dell’anno per Cheruiyot

Il fuoriclasse keniano Timothy Cheruiyot ha firmato il primo tempo di questa stagione al di sotto dei 3’30” con 3’28”77 che polverizza dopo 18 anni il record del meeting dell’algerino Ali Saidi Sief stabilito con 3’29”51 nel 2001. Nella scia del vice campione del mondo il fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen ha migliorato il suo record europeo juniores con 3’30”16 superando Ayanleh Souleiman (3’30”79) e il fratello Filip Ingebrigtsen (3’30”82). La prestazione di Ingebrigtsen è migliore anche del record europeo under 23 e diventa la terza al mondo di sempre a livello under 20 e l’ottava europea all-time assoluta. Losanna ha rivelato anche l’ugandese Ronald Musagala, che ha migliorato il record nazionale con 3’31”33 precedendo il primatista mondiale indoor Samuel Tefera (3’31”39).

Sono super eccitato della prestazione. La Diamond League è molto importante e la competizione è intensa. Ho ancora davanti a me una stagione molto lunga. Voglio vincere il numero maggiore possibile di gare. Sono in eccellenti condizioni di forma.

110 ostacoli maschili: Secondo successo in Diamond League per Ortega

Il vice campione olimpico Orlando Ortega ha vinto la seconda gara di Diamond League pochi giorni dopo il successo di Stanford fermando il cronometro in un eccellente 13”05 (terza migliore prestazione mondiale dell’anno). Il vice campione NCAA Daniel Roberts ha debuttato nella Diamond League con un ottimo secondo posto in 13”11.

400 ostacoli femminili: Little corre il terzo miglior tempo dell’anno

La vice campionessa mondiale di Pechino 2015 Shamier Little ha vinto la sua prima gara stagionale di Diamond League stabilendo la terza migliore prestazione mondiale dell’anno con 53”73, Solo Dalilah Muhammad e Sydney McLaughlin hanno corso più velocemente in questa stagione con 53”61 e 53”72. La gara di Losanna ha fatto registrare quattro altri primati stagionali firmati da Zuzana Hejnova (54”11), Ashley Spencer (54”11), Janieve Russell (55”13) e Lea Sprunger (55”24).

Salto triplo femminile: Ibarguen batte Rojas nel derby sudamericano

La colombiana Caterine Ibarguen ha vinto il “derby” tutto sudamericano con 14.89m al quinto tentativo superando la venezuelana Yulimar Rojas, che si era portata al comando con un salto da 14.82m al secondo tentativo. La cubana Ladagmis Povea ha confermato tutto il suo talento classificandosi terza con 14.77m.

Sono contenta della vittoria e della qualità dei miei salti. Anche se non erano tutti validi, erano buoni dal punto di vista tecnico. Doha è il mio obiettivo principale ma non vedo l’ora anche dei Giochi Panamericani. La mia prossima gara sarà a Montecarlo.

Salto in lungo maschile: Echevarria ripete il successo di Rabat

Juan Miguel Echevarria ha bissato il successo di Rabat realizzando la misura di 8.32m staccando circa 30 centimetri prima dell’asse di battuta e un secondo miglior salto d 8.11m. Il greco Miltiadis Tentoglou si è classificato al secondo posto con 8.19m.

Sono contento della vittoria ma non dei salti che ho realizzato. Ho avuto alcuni problemi con la rincorsa. Il pubblico è stato fantastico. E’ la mia prima volta a Losanna e mi piacerebbe tornare qui il prossimo anno.

800 metri maschili: Terza migliore prestazione mondiale dell’anno per Kinyamal

Wycliffe Kinyamal ha vinto una delle migliori gare sugli 800 metri di questa stagione stabilendo il terzo tempo più veloce al mondo nel 2019 con 1’43”78 in un emozionante testa a testa con Ferguson Rotich, secondo in 1’43”93 (personale stagionale) e Emmanuel Korir (1’44”01). Buone prestazioni cronometriche anche per il canadese Brandon McBride (1’44”14), il bronzo olimpico Clayton Murphy (1’44”47) e il bosniaco Amel Tuka, che ha migliorato il personale stagionale con 1’44”87.

5000 metri maschili: Tripletta etiope con Barega, Barega e Bekele

Yomif Kejelcha ha vinto un 5000 metri maschile ricco di colpi di scena con il personale stagionale in 13’00”56 davanti ai connazionali Selemon Barega (13’01”99) e Haile Telahun Bekele (13’03”09). Dopo una gara lanciata su ritmi veloci con passaggi di 7’51”32 ai 3000m e di 10’34”07 ai 4000m Hagos Gebrihwet ha sferrato lo sprint a 650 metri dalla fine credendo che mancassero solo 400 metri e si è fermato al suono della campana. Kejelcha ha approfittato dell’errore del connazionale involandosi verso il successo.

Ho avuto un inizio di stagione difficile. Mi sono infortunato dopo Shanghai. Ho impiegato del tempo per recuperare e sono tornato a Stanford. Ho sentito addosso molta pressione. La vittoria di oggi è una buona iniezione di fiducia.

Lancio del giavellotto femminile: Vittoria con personale stagionale per Hussong

La campionessa europea di Berlino 2018 Christin Hussong ha vinto la prima gara della Diamond League della sua carriera con la sua migliore prestazione stagionale con un lancio da 66.59m al secondo tentativo precedendo l’australiana Kelsey Lee Barber (65.63 record personale) e la due campionessa olimpica Barbora Spotakova (63.79m).

È stata una grande gara Si tratta della mia prima vittoria in Diamond League. Sapevo che sarei stata in grado di fare meglio della mia gara precedente. Sono molto contenta e penso di poter fare ancora meglio.

Getto del peso femminile: Schwanitz completa la doppietta tedesca nei lanci

La campionessa del mondo di Pechino 2015 Christina Schwanitz ha completato la doppietta tedesca nei lanci femminili. Schwanitz ha dominato la gara fin dal primo tentativo con un lancio da 18.68m e si è migliorata con 19.04m. Tutti e cinque lanci validi sarebbero stati sufficienti per vincere.

200 metri femminili: Thomas supera Williams

La campionessa NCAA Indoor 2018 Gabrielle Thomas si è imposta per sei centesimi di secondo sulla britannica Jodie Williams in 22”69.

La keniana Nelly Jepkosgei ha conquistato il secondo successo stagionale in Diamond League in 1’59”54 superando l’ugandese Halimah Nakaayi (1’59”97). Selina Buchel si è classificata quarta in 2’01”58 vincendo il duello svizzero con la più giovane connazionale Delia Sclabas (2’03”01).

Staffetta 4x100 femminile: Olanda batte Svizzera

Una fortissima staffetta olandese composta da Nadine Visser, Dafne Schippers, Marije Van Unenstijn e Naomi Sedney si è imposta in 42”33 precedendo la Cina con Xiaojing, Yongli, Lingwei e Manqi (42”50) e le padroni di casa della Svizzera con Kora, Atcho, Del Ponte e Kambundji (42”60). La cinese Ge Manqi ha vinto a sorpresa la serie B dei 100 metri femminili in 11”04 precedendo Liang Xiaoling (11”19).

400 ostacoli maschili: Campbell al photo finish su Magi, ritirato Bencosme

Il tedesco Luke Campbell ha battuto al photo-finish il finalista olimpico Rasmus Magi in 49”54. Più staccato in terza posizione il francese Mamadou Kasse Hahn con 49”90. L’unico azzurro in gara a Losanna José Reynaldo Bencosme si è ritirato all’ingresso del rettilineo finale per un problema al piede sinistro.