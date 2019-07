Football Leaks, Cristiano Ronaldo interrogato dalla polizia portoghese

L'audizione di CR7 è andata in scena in gran segreto durante la fase finale della Nations League disputata in Portogallo.

di Redazione Fox Sports - 06/07/2019 15:18 | aggiornato 06/07/2019 15:22

Cristiano Ronaldo è stato interrogato dalla polizia portoghese all'inizio di giugno, in qualità di "testimone e vittima" per le indagini sull'hacker accusato delle rivelazioni di "Football Leaks". Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano, Diario de Noticias, il giocatore è stato ascoltato dalla polizia giudiziaria, che lo ha ricevuto "con discrezione" a Lisbona, mentre CR7 era in Portogallo per la fase finale della Nations League andata in scena tra il 5 e il 9 giugno. L'attaccante della Juventus è stato uno dei principali obiettivi della fuga di notizie organizzata dal suo connazionale Rui Pinto. Indiscrezioni che hanno causato non pochi problemi a Cristiano Ronaldo con le autorità fiscali spagnole nel corso del suo periodo al Real Madrid. Sempre Football Leaks ha inoltre rivelato le accuse di stupro nei confronti del portoghese da parte dell'americana Kathryn Mayorga, sempre negate dal campione bianconero.