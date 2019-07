De Rossi verso il ritiro: futuro in Nazionale per lui?

Il prossimo passo per lui sembra quello del corso per diventare allenatore a Coverciano, nel mentre però pare probabile un suo approdo nello staff del ct Roberto Mancini che lo vorrebbe con se in Nazionale. In attesa di iniziare una nuova carriera da tecnico, De Rossi potrebbe sedersi sulla panchina degli Azzurri.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK