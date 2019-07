Aguero e il primo gol di Dybala in una grande competizione con l'Argentina regalano il terzo posto a Scaloni. Partita tesa, espulso Messi per una rissa con Medel.

di MarcoValerio Bava - 06/07/2019 23:05 | aggiornato 06/07/2019 23:10

L'Argentina batte il Cile nella finalina di Copa America e si prende la medaglia di bronzo di una competizione vissuta sulle montagne russe, partita tra estreme sofferenze, poi in crescendo e culminata con la sconfitta amara contro il Brasile. Il Cile dopo la batosta rimediata in semifinale contro il Perù incassa un altro ko e dopo due trionfi consecutivi chiude al quarto posto che sa di mezzo fallimento. Soprattutto per come è arrivato.

La partita è intensa, giocata bene dalla squadra di Scaloni e piena di tensioni residue dalle due finali delle edizioni precedenti. Ne fanno le spese Messi e Medel che vengono espulsi dall'arbitro de Vivar al termine di un "petto a petto" ripetuto e vigoroso e foriero di una rissa che coinvolge tutti compresi anche i componenti delle panchine.

Fino a quel momento l'Argentina aveva dominato, segnando subito con Aguero e replicando con Dybala al suo primo gol in una grande competizione con la nazionale e andando pure vicina al tris sempre con la Joya. Cile non pervenuto, rimasto probabilmente al tracollo di tre giorni fa. Nella ripresa le occasioni migliori ce l'ha sempre l'albiceleste, ma a segnare è la Roja, su rigore, con Vidal. È però solo un'illusione perché vince Scaloni, vince l'Argentina. Terza classificata nella Copa America 2019.

Copa America, l'Argentina vince contro il Cile

Copa America, Argentina-Cile: la cronaca del match

Scaloni cambia, ma non troppo. Fuori Acuna e Lautaro Martinez per squalifica al posto loro ci sono Lo Celso e Dybala. Poche rotazioni anche nel Cile: Rueda sgancia ancora Sancheza e Vargas davanti, con Pulgar in regia. L'Argentina parte meglio, più convinta, il primo a provarci è Aguero che di destro fa sibilare la sfera vicino al palo destro difeso da Arias. Passano una manciata di secondi e al 12' è proprio il Kun a sbloccare il risultato: Messi batte veloce una punizione all'altezza della metà campo e trova lo scatto in profondità del compagno che brucia la marcatura di Diaz, salta il portiere del Cile e insacca il gol dell'1-0.

Per la Roja però le brutte notizie non si fermano qui perché Alexis Sanchez è costretto a fermarsi per infortunio, al suo posto entra Fernandes. L'Argentina domina il campo, la manovra è ben orchestrata da un centrocampo ad altissimo tasso tecnico e al 21' ci prova per la prima volta Messi, ma il destro della Pulce viene trova l'opposizione di Arias. Un minuto dopo ecco che Dybala trova il suo primo gol con la maglia albiceleste in una grande competizione: filtrante di Lo Celso, controllo meraviglioso della Joya che poi con dolcissimo lob supera l'uscita dell'estremo difensore avversario e raddoppia.

Il risultato e l'andamento della partita innervosiscono il Cile e scoppia una rissa che ha come protagonisti Vidal e Dybala. Ammonizione per il centrocampista del Barça. Le occasioni nella prima mezzora sono tutte per la squadra di Scaloni e l'asse Messi-Dybala sembra funzionare alla perfezione. Pennellata di Leo, mezza girata della Joya e palla fuori di un soffio. La gara è carica di tensioni accumulate nel tempo, nelle due precedenti finali della Copa America, al 40' scoppia il finimondo: Messi e Medel si scontrano, arrivano faccia a faccia e petto a petto dopo un contrasto all'apparenza normale, alla rissa si uniscono gli altri 20 in campo ed è caos. Alla fine la Pulce e l'ex Inter finiscono sotto la doccia. Entramve le squadre in dieci. Poco dopo rischia tanto anche Pulgar per un intervento molto duro su Paredes, il regista cileno se la cava col giallo.

La ripresa

Il secondo tempo inzia come era finito il primo e cioè tanti contrasti e occasioni per l'Argentina che prima con Dybala, poi Parades e infine con Aguero non riesce a concretizzare. Nel Cile si fa male Gonzalo Jara, al suo posto dentro Maripan. Alla Roja servirebbe un episodio per tornare in partita e al 58' eccolo sotto forma d'intervento del Var per un fallo di Lo Celso su Aranguiz, dopo l'on field review l'arbitro assegna il penalty che Vidal trasforma con un siluro centrale.

La partita è improvvisamente riaperta, anche perché de Vivar grazia ancora Pulgar che meriterebbe il secondo giallo per un altro intervento irruento su Lo Celso. Scaloni toglie Dyaba (che non la prende granché bene) e butta nella mischia Angel Di Maria per sfruttare gli spazi che il Cile inevitabilmente lascia in contropiede. Nella ripresa la partita è meno vibrante, anche perché subentra una fisiologica stanchezza.

La Seleccion prova a pungere in contropiede, affidandosi soprattutto agli allunghi di Aguero e Di Maria ma proprio il Kun spreca la palla del 3-1 e quindi della vittoria al 76' dopo un'azione debordante del compagno di reparto. Due minuti dopo il centravanti del City è ancora protagonista, ma la mira è imprecisa pure stavolta. Il Cile concede spazi, prova a gettarsi in avanti con le ultime forze, Rueda si gioca anche la carta Castillo per tentare l'assalto finale. Al 91' la Roja chiede un altro rigore, ma stavolta l'arbitro lascia andare anche dopo il silent check con il Var. L'Argentina si difende e porta a casa il terzo posto.