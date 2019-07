Manca ancora l'accordo tra i club, ma il difensore ha già preso contatto con l'allenatore bianconero.

di Redazione Fox Sports - 06/07/2019 21:41 | aggiornato 06/07/2019 21:45

Una telefonata può allungare la vita, come diceva un celebre spot, ma può anche accorciare i tempi di una trattativa di calciomercato. Nel caso specifico, quella che dovrebbe portare de Ligt alla Juventus. Ad alzare la cornetta, o meglio a digitare il numero sul proprio smartphone, sarebbe stato proprio il difensore olandese.

Come riportato da SkySport, infatti, de Ligt avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Non per chiedere garanzie del posto da titolare, ma solo per capire quali fossero le idee e il progetto tecnico della Juventus per la prossima stagione.

Il nuovo allenatore bianconero ha risposto molto volentieri ai quesiti del giovane dell'Ajax, rimanendo stupito dalla mentalità e determinazione del ragazzo. Il feeling, insomma, c'è. Ora manca quel "dettaglio" della conclusione della trattativa di calciomercato tra la Juventus e i Lancieri.