Cosa ha di particolare? Che la produzione è della " Columbia Pictures". Forse è solamente un caso e i responsabili dei social media del Napoli intendevano solo annunciare l'arrivo dei giocatori al ritiro di Dimaro. Oppure no, e quel riferimento alla nazione di nascita di James Rodriguez è solo un piccolo indizio di calciomercato che rivela quello che sta per accadere. Per scoprirlo, non resta che aspettare.

La foto in questione postata dal club, infatti, raffigura la locadina di "Quel treno per Yuma", film del 1957 diretto da Delmer Daves e tratto dall'omonimo racconto di Elmore Leonard.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK