L'attaccante argentino al momento vorrebbe andare a Torino, ma la squadra che stanno mettendo su De Laurentiis e Ancelotti lo intriga particolarmente.

di Franco Borghese - 06/07/2019 10:50 | aggiornato 06/07/2019 10:54

La trattativa più importante del calciomercato 2019. Almeno per quel che riguarda i movimenti in Italia. Per questo non poteva che essere intricata, complessa, incerta. La questione Mauro Icardi tiene banco, e tiene anche tutti con il fiato sospeso. Due volte capocannoniere della Serie A, 121 gol nel massimo campionato italiano ad appena 26 anni. L'attaccante argentino è uno di quei giocatori che può spostare gli equilibri. Non un caso che su di lui ci siano le squadre più forti del nostro Paese.

Partiamo da un presupposto: Antonio Conte non punta su di lui, sa che nello spogliatoio non è ben visto e non vuole cominciare la propria avventura in nerazzurro con un problema così delicato. Per questo l'Inter ha intenzione di cedere il giocatore in questa sessione di calciomercato. Su di lui c'è da tempo la Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici che avrebbe incontrato Wanda Nara, l'agente del bomber argentino, a Ibiza nei giorni scorsi. Ora però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sta muovendo anche il Napoli, direttamente su richiesta di Carlo Ancelotti.

Il timore dell'Inter è che la trattativa vada per le lunghe. La Juventus prima di affondare il colpo deve liberarsi di un paio di pezzi pesanti (Higuain? Dybala? Mandzukic?), per il Napoli Icardi può rappresentare la ciliegina sulla torta, per questo il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere anche negli ultimi giorni di mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l'idea di De Laurentiis, che ha già preso Manolas e vuole chiudere per James Rodriguez, è quella di offrire 60 milioni per Icardi. Per l'Inter l'offerta è congrua, ma l'attaccante argentino sembra intenzionato ad ascoltare solo la proposta della Juventus. La Vecchia Signora d'altronde aveva provato a prendere l'allora capitano dell'Inter già un anno fa, prima di chiudere la trattativa di calciomercato per Cristiano Ronaldo. Visti gli acquisti del Napoli però Icardi potrebbe anche convincersi ad aprire al trasferimento in azzurro.

De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti stanno mettendo su una squadra ambiziosa, di livello, nella quale l'argentino starebbe benissimo. Per questo la trattativa più importante del calciomercato 2019 può durare ancora diverse settimane. Sia la Juventus che il Napoli sono decise ad affondare il colpo, anche se prima devono fare spazio in rosa e racimolare i soldi necessari. Ma l'affare col tempo si può chiudere. In un senso o nell'altro.