Thomas Kroth mette in guardia la società bavarese: "Manuel è orientato al successo, altre squadre sono più forti". Il portiere tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021.

di Franco Borghese - 06/07/2019 15:46

Difficoltà evidenti. Il Bayern Monaco non sta riuscendo a creare la rosa che vorrebbe. Il calciomercato, per ora non è sufficiente. Se ne sono andati Arjen Robben e Franck Ribery ma non sono arrivati sostituti. C'è tempo, è evidente (la sessione chiuderà fra poco meno di due mesi), ma ci sono dei problemi. Il club bavarese voleva prendere Leroy Sané dal Manchester City, ma l'attaccante tedesco vuole restare ai citizens. Si è quindi pensato a Callum Hudson-Odoi (che ha rinnovato il contratto con il Chelsea benché si sia rotto il tendine d'Achille) prima e a Dembelè poi, ma Chelsea e Barcellona non hanno intenzione di trattare la cessione dei loro giocatori.

Manca solo Timo Werner, che però non convince del tutto i dirigenti del Bayern Monaco. Insomma, il club bavarese è in stallo, non riesce a dare un'impennata al calciomercato. Considerando che il presidente Uli Hoeness, circa due mesi fa, aveva annunciato un grandissimo acquisto, annunciando di aver già bloccato un top player assoluto, ci si aspettava di più. Molto di più.

Al punto che sono molti i giocatori del Bayern Monaco che, nelle ultime settimane, hanno chiesto alla società di fare uno sforzo e di prendere Sané. Si sono esposti Lewandowski e Kimmich, ma anche Ribery ha incoronato Sané come suo erede naturare. Ma l'affare non si chiuderà. Non in questa finestra di calciomercato.

L'agente di Neuer è scontento del calciomercato del Bayern Monaco

Visti i problemi riscontrati dal Bayern Monaco sul mercato in entrata il procuratore di Neuer, Thomas Kroth, si è detto preoccupato anche perché a suo dire i bavaresi non sarebbero al livello delle altre big d'Europa. Durante un'intervista rilasciata alla Suddeutschzeitung ha quindi lanciato una frecciata alla dirigenza:

Manuel è orientato al successo. La mia impressione è che la distanza dai top team inglesi sia ampio e che la rosa del Bayern non sia costruita in modo da competere in maniera seria per gli obiettivi che Manuel ha.

Il portiere tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma Kroth ha lasciato intendere che per vederlo ancora al Bayern dovrà esser accontentato non solo economicamente ma anche per quel che riguarda il valore della rosa:





Il portiere tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma Kroth ha lasciato intendere che per vederlo ancora al Bayern dovrà esser accontentato non solo economicamente ma anche per quel che riguarda il valore della rosa:

Al momento l'opzione più probabile è che resti anche oltre il 2021. Ma non si può escludere nulla, vedremo...

D'altronde il Bayern Monaco al momento ha difficoltà evidenti sul mercato, comprensibile che visti i tanti rifiuti incassati dai bavaresi qualcuno cominci a preoccuparsi.