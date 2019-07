I due club hanno trovato un'intesa per un valore complessivo (tra prestito e riscatto) di 65 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 06/07/2019 14:44 | aggiornato 06/07/2019 14:49

L'Atletico Madrid ha annunciato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento di calciomercato a titolo definitivo di Alvaro Morata. Il totale dell'operazione ammonta a 65 milioni, tra l'anno e mezzo di prestito e l'acquisto (45 milioni di riscatto).

L'Atletico Madrid e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alvaro Morata dal 1° luglio 2020. L'attaccante giocherà questa stagione in prestito come concordato quando si unì al nostro club nel mercato invernale scorso e il trasferimento definitivo sarà effettivo a partire dalla stagione 2020-2021.

C'era la possibilità per il Chelsea di farlo tornare a Londra, ma alla fine i club hanno trovato un accordo di calciomercato, trovando anche la soluzione migliore per lo stesso giocatore, che nelle sue 17 partite in sei mesi, di cui 14 come titolare, ha segnato 6 gol e fornito 4 un assist. Queste erano state le sue parole al termine della stagione: