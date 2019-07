Tuttavia, l'attaccante francese ha già informato la società che non parteciperà al primo giorno di raduno. Secondo quanto riportato dai media locali, Griezmann è molto rammaricato per la confusione attuale, un qualcosa che provoca in lui "tristezza e delusione personale" . Queste le sue sensazioni manifestate riferendosi alle dichiarazioni dell'Atletico:

Il prossimo colpo di calciomercato del Barcellona (almeno così sembra) Antoine Griezmann è stato convocato domani pomeriggio per iniziare la stagione regolarmente con l'Atletico Madrid, come ricordato dal club nella sua dichiarazione ufficiale.

In attesa del Barcellona, l'attaccante francese comunica al club che non risponderà alla convocazione per il primo giorno di raduno.

