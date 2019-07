Il tecnico dell'Egitto motiva la sua stella: "Se ci trascinerà a vincere il trofeo, nessuno potrà togliergli il Pallone d'Oro".

06/07/2019

La stagione 2018/2019 può chiudersi alla grande per Mohamed Salah: il giocatore del Liverpool, dopo la vittoria della Champions League coi Reds, sogna di sollevare al cielo anche la Coppa d'Africa col suo Egitto.

Un successo con la Nazionale ospitante del torneo non sarebbe soltanto un'altra grande soddisfazione in questa annata, ma secondo il commissario tecnico Aguirre metterebbe Salah in pole position anche per un altro premio.