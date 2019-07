La commissione di vigilanza, organo interno della FIGC preposta a monitorare la situazione finanziaria dei club professionistici, considera i rosanero privi dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Il Venezia chiede la riammissione.

0 condivisioni

di Simone Cola - 05/07/2019 11:22 | aggiornato 05/07/2019 11:27

La prossima Serie B, con ogni probabilità, non vedrà ai nastri di partenza il Palermo, 11esimo nell'ultima edizione del campionato cadetto per via dei 20 punti di penalizzazione che già avevano cancellato il terzo posto ottenuto sul campo dai rosanero e che avrebbe dovuto garantire loro la partecipazione ai playoff validi per l'accesso in massima serie. Irregolarità amministrative e gestionali che costeranno quasi sicuramente ai siciliani anche l'iscrizione al prossimo torneo dopo il parere negativo della Covisoc, la commissione interna alla FIGC chiamata a vigilare sullo stato economico e finanziario dei club professionistici.

Una vera e propria mazzata per il Palermo, nonostante la notizia fosse nell'aria: numerose le irregolarità contestatate ai rosanero, dai debiti nei confronti della Lega Serie B al mancato pagamento degli stipendi dei calciatori fino al ritardo con cui è stata presentata la fideiussione di 800mila euro necessaria per l'iscrizione. Ci sono anche i debiti verso alcuni club esteri e verso l'ex tecnico De Zerbi mai saldati, oltre al mancato risanamento patrimoniale, un lungo elenco con cui apre stamani il Giornale di Sicilia che fa capire come la sentenza della Covisoc fosse annunciata.

Tuttavia Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, dopo aver parlato di complotto ai danni del club ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso per rispondere punto su punto a tutte le accuse mosse al club rosanero: dopo aver sfiorato la Serie A, dopo aver rischiato la retrocessione in Serie C, il Palermo rischia di perdere la cadetteria e di dover ripartire dalla Serie D. La risposta definitiva arriverà all'inizio della prossima settimana, intanto il Venezia ha già presentato domanda di riammissione e versato la fideiussione da 800mila euro necessaria.

Serie B, Palermo bocciato dalla Covisoc: "C'è un complotto contro di noi"

Le possibilità che il ricorso presentato da Tuttolomondo venga accolto sembrano però più che esigue, nonostante lo stesso patron ribadisca al Giornale di Sicilia la propria ferma convinzione che tutto si risolverà positivamente.

La bocciatura della Covisoc ce la aspettavamo. Stiamo preparando il ricorso, abbiamo molta fiducia e affronteremo la questione punto per punto. Ribalteremo tutto, abbiamo ragione noi. C'è un complotto contro il Palermo, come abbiamo già ampiamente spiegato. State tranquilli, ne verremo fuori.

In realtà la situazione è tutt'altro che serena: il futuro del Palermo sarà deciso entro la metà della prossima settimana e con ogni probabilità indicherà la definitiva esclusione dalla Serie B e l'obbligo di ripartire dalla Serie D. Con chi non è chiaro:La Repubblica parla della possibile partecipazione al bando che sarà indetto dal sindaco Leoluca Orlando di cordate cinesi e americane e dell'interesse dell'imprenditore Tony Di Piazza, che vive negli States e che controllerebbe il club a distanza.

Suggestiva anche la pista che vedrebbe il Palermo ripartire dalla D con al comando il duo composto da Rinaldo Sagramola e Dario Mirri, intenzionato a programmare nel dettaglio la rinascita del club come una vera e propria araba fenice, puntando sui giovani del territorio e affidandoli alle cure di Zdenek Zeman, per il quale sarebbe pronto un ruolo di responsabile tecnico. Difficilmente percorribile invece l'ipotesi legata a Massimo Ferrero, che prima deve cedere la Sampdoria e che peraltro a metà settembre dovrà discutere una richiesta di rinvio a giudizio per problemi legati alla gestione del club blucerchiato.