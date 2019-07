I Red Devils stringono un accordo col titolo Konami, finendo così per diventare uno dei club partner del gioco. E potrebbero non essere i soli.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 05/07/2019 15:29 | aggiornato 05/07/2019 15:34

PES 20 e il Manchester United sono pronti ad affrontare la prossima stagione videoludica insieme. Attraverso un video pubblicato sui propri canali ufficiali, infatti, Konami ha annunciato la stipula della parnership che porterà i Red Devils ad essere totalmente licenziati nella nuova edizione del titolo calcistico: un trattamento simile a quello del Barcellona, per intenderci, e che tra facescan e creazione fedelissima di tutti i dettagli offrirà un'esperienza di gioco pazzesca. Un annuncio, quello della software house giapponese, che riporta lo United tra le squadre licenziate a 4 edizioni di distanza dall'ultima volta.

Ciò vuol dire che potremmo godere di un Old Trafford perfettamente fedele in tutti i suoi dettagli in PES 20, a partire dai tunnel degli spogliatoi - che dal trailer appaiono come ricreati in maniera perfetta - fino al manto erboso e agli spalti. Un gran bel colpo per Konami, che però potrebbe non fermarsi allo United come nuovi partner in entrata: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Bayern Monaco potrebbe presto tornare nel titolo dopo i fasti di qualche anno fa, a testimonianza di come PES stia tentando di attuare diversi colpi per assicurarsi delle partnership importanti con i migliori top club europei. Parrebbe, stando ad alcune indiscrezioni filtrate su Reddit, che i bavaresi abbiano deciso di interrompere il proprio accordo con EA Sports, non rinnovandolo e preparandosi, di fatto, a passare alla concorrenza.

En la página del FC Bayern München ya aparece que Konami es su socio en el apartado de videojuegos



Vía @pes_turkish

Enlace https://t.co/P3JrL4zm4k pic.twitter.com/k9SMX6eddI — Unidos por PES (@Unidosporpes) July 2, 2019

E non è tutto: tra le tre nuove squadre partner inserite nel titolo - e che faranno parte anche della demo in uscita il 30 luglio prossimo - potrebbe esserci anche la Juventus. Niente più PM White, dunque, nel massimo campionato italiano, con i bianconeri che parrebbero davvero ad un passo dall'essere ufficializzati dalla casa giapponese. Tre colpi, quelli legati ai club sopra menzionati, che permetteranno agli appassionati di salutare a cuor più leggero il Liverpool, partner in PES 19 e ormai prossimo all'addio.

La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere una delle squadre partner di PES 20.

PES 20: Konami svela le ragioni del cambio nome

Ha destato parecchia curiosità, nelle scorse settimane, l'improvviso cambio di nome del titolo Konami: non più PES - acronimo di Pro Evolution Soccer - e basta, ma eFootball PES 2020. Una scelta, questa, che porta però delle motivazioni ben precise, come spiegato dal brand manager del titolo Lennart Bobzien a GameSpot.