Marquez firma il best lap del venerdì al Sachsenring, ma Quartararo è in agguato. Bene le Ducati e Valentino Rossi che rientrano in top-10.

di Luigi Ciamburro - 05/07/2019 15:36 | aggiornato 05/07/2019 15:41

La prima giornata di prove libere MotoGP al Sachsenring vede il padrone di casa Marc Marquez al comando, l'unico pilota a scendere sotto il muro dell'1'21. Il Cabroncito firma un ottimo 1'20"705 davanti ai due giovani funamboli Alex Rins (+0,341") e Fabio Quartararo (+0,360"), ricordando di essere il grande favorito per la gara, dopo le nove vittorie consecutive. Quarta la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales, che lamenta un po' di mancanza di trazione al posteriore della sua M1.

Rientrano nella top-10 la KTM di Pol Espargarò e la Honda di Cal Crutchlow, insieme alle tre Ducati Desmosedici GP19 di Jack Miller, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La Rossa di Borgo Panigale lamenta qualche problema nella percorrenza delle curve veloci, soprattutto negli ultimi due settori. Centra la top-10 Valentino Rossi che conclude le FP2 con un ritardo di 833 millesimi da Marquez, ma per centrare l'accesso diretto alla Q2 domattina dovrà fare un ulteriore step lavorando su equilibratura dei pesi ed elettronica.

Assente Francesco Bagnaia che al mattino ha riportato una caduta nella ghiaia apparentemente senza conseguenze. Dopo un'ora il pilota del team Pramac Racing ha avvertito forti dolori al collo ed è stato trasferito all'ospedale più vicino per eseguire una Tac, accompagnato da uno dei fisioterapisti della Clinica Mobile. In attesa di comunicati ufficiali non dovrebbero esserci problemi per il ritorno in pista in vista della terza manche di libere e delle qualifiche del sabato. Non riesce a migliorarsi Andrea Iannone, che nel pomeriggio si accontenta della 16esima piazza.

MotoGP Sachsenring, FP2: tempi e classifica finale

Márquez, 1'20"705 Rins, + 0,341 Quartararo, + 0,360 Viñales, + 0,488 Pol Espargaró, + 0,560 Crutchlow, + 0,687 Miller, + 0,737 Petrucci, + 0,779 Dovizioso, + 0,784 Rossi, + 0,833 Aleix Espargaró, + 0,838 Morbidelli, + 0,936 Mir, + 0,973 Bradl, + 0,988 Nakagami, + 1,024 Iannone, + 1,053 Abraham, + 1,192 Oliveira, + 1,194 Zarco, + 1,296 Syahrin, + 1,503 Rabat, + 1,757

MotoGP Sachsenring, la prima sessione di prove libere

Le FP1 vedono ancora una volta Fabio Quartararo in testa con il crono di 1'21"390. Non smette di stupire il rookie francese del team Yamaha Petronas SRT che, secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto un motore e aerodinamica ufficiali per il prossimo anno. Alle sue spalle c'è Marc Marquez che insegue con un lieve ritardo di 74 millesimi, mentre al terzo posto, distaccato di mezzo secondo, Valentino Rossi che finalmente riesce a mostrarsi veloce sin dal venerdì. Il leader del campionato MotoGP ha esordito in pista con il chassis rinforzato in carbonio, provato precedentemente a Barcellona.

Assente Jorge Lorenzo a causa dell'incidente rimediato nelle FP1 ad Assen. Repsol Honda ha schierato il suo collaudatore Stefan Bradl che ha il piacere di correre davanti al suo pubblico di casa. Franco Morbidelli ha provato una nuova configurazione aerodinamica più squadrata, segno che in casa Yamaha si prosegue il lavoro di sviluppo della M1 2019. Nuovo forcellone in carbonio anche per il pilota Tech3 Hafizh Syahrin, dopo che ad Assen l'aveva adottato il suo compagno di team Miguel Oliveira. Nessun grande miglioramento per il pilota malese che occupa l'ultima posizione ed è destinato a lasciare la classe regina a fine stagione.

Ottimo inizio anche per Andrea Iannone che firma l'ottavo crono del mattino, anche se il distacco dal best lap è di 1 secondo. Da segnalare le condizioni precarie dei due piloti LCR Honda, Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Il britannico ha riportato una lieve frattura alla tibia nei giorni scorsi mentre si allenava in bici, il pilota giapponese sconta ancora i postumi dell'incidente accorso ad Assen, dove è stato falciato da Valentino Rossi, con conseguente lesione ad un legamento della caviglia sinistra.

Sachsenring, FP1: tempi e classifica finale

Quartararo, 1'21"390 Márquez, + 0,074 Rossi, + 0,574 Rins, + 0,577 Viñales, + 0,861 Dovizioso, + 0,892 Miller, + 0,975 Iannone, + 1,007 Nakagami, + 1,025 Crutchlow, + 1,049 Pol Espargaró, + 1,068 Abraham, + 1,097 Morbidelli, + 1,122 Aleix Espargaró, + 1,153 Petrucci, + 1,176 Zarco, + 1,315 Bradl, + 1,339 Bagnaia, + 1,339 Oliveira, + 1,372 Mir, + 1,466 Rabat, + 1,508 Syahrin, + 2,567