Sulla maglia di Zlatan la scritta "Irbahimovic", ma lui decide comunque la sfida tra Los Angeles Galaxy e Toronto.

di Marco Ercole - 05/07/2019 10:24 | aggiornato 05/07/2019 10:29

Non vorremmo mai essere nei panni di chi ha commesso l'errore. Perché per uno con l'ego di Zlatan Ibrahimovic, trattasi quasi di lesa maestà. A primo impatto in pochi se ne sono accorti, leggendo distrattamente è difficile vedere la differenza.

Ma nel momento in cui il campione svedese ha dovuto esultare per due volte di seguito (d'altronde sono suoi i due gol che hanno permesso ai Los Angeles Galaxy di vincere 2-0 contro il Toronto), allora camuffare il "misfatto" è diventato decisamente molto più complicato.

Già, perché al nome di Zlatan stampato sulla maglia in occasione dell'ultima partita disputata (stanotte) è stata concessa una "licenza poetica", storpiandolo da Ibrahimovic a Irbahimovic. Una differenza che non ha influito sul rendimento, ci mancherebbe, ma che ha reso questa doppietta del volto della MLS a suo modo unica. Dei 13 gol stagionali del 37enne, questi sono infatti i primi realizzati in modalità "Irba".

MLS, Zlatan si trasforma da Ibrahimovic a "Irbahimovic"

Una firma lasciata al 75' e all'89', minuti in cui Re Zlatan ha messo la sua griffe sulla partita di MLS: nel primo caso con un delicato colpo di testa indirizzato sul secondo palo scavalcando il portiere, nel secondo con un altro tocco morbido, stavolta con il piede destro, eludendo l'uscita dell'estremo difensore del Toronto.

Con la doppietta ha portato tre punti ai Los Angeles Galaxy e proseguito l'inseguimento alla vetta della classifica della Western Conference, che attualmente vede la squadra di Zlatan Ibrahimovic a sei punti di distanza dai cugini dei Los Angeles FC.

E alla fine, forse, anche lui ci si sarà fatto una risata. Nel dubbio, non vorremmo essere nei panni di ha stampato quella maglia e commesso il "grave errore". Anche a fronte di due gol decisivi, il passaggio da Ibrahimovic e Irbahimovic per Re Zlatan si tratta pur sempre di lesa maestà.