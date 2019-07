La conferenza stampa del nuovo allenatore nerazzurro è in programma domenica 7 luglio e sarà l'occasione per inaugurare la nuova sede milanese della società.

Circa un mese fa l'Inter ha scelto definitivamente l'allenatore sul quale progettare il prossimo futuro dal punto di vista gestionale. Con un annuncio a sorpresa sui canali social della società, i nerazzurri hanno ufficializzato l'accordo con Antonio Conte. In realtà non si è trattato di una vera e propria sorpresa, visto che il tecnico leccese da tempo stava trattando il suo passaggio al club di Suning.

Per scoprire definitivamente le carte in tavola però si è aspettata la fine della stagione, un'annata abbastanza travagliata nella quale, la squadra diretta da Luciano Spalletti, ha centrato la qualificazione alla fase a gruppi di Champions League soltanto in extremis, battendo di misura l'Empoli nell'ultimo turno di campionato. Conte arriva per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità, portando in dote esperienza e un'attitudine gestionale particolarmente adatta alle esigenze di un ambiente che ha bisogno di essere normalizzato.

Nonostante l'ex manager del Chelsea sia formalmente il nuovo allenatore dell'Inter da diverso tempo, la società non aveva ancora programmato la data per la sua presentazione alla stampa. Ora però il momento è arrivato: domenica 7 luglio il mister interromperà definitivamente il suo periodo sabbatico sottoponendosi ai raggi X dei giornalisti italiani, desiderosi di capire quali saranno le reali ambizioni di una squadra che, con l'avvento della proprietà cinese, sulla carta si candida a diventare la prima alternativa alla Juventus.

Inter, presentazione di Antonio Conte: data e orario

Antonio Conte sarà presentato a media e giornali nel pomeriggio di domenica 7 luglio alle ore 15,30. L'evento si terrà nel palazzo "The Corner", quello che da qualche tempo è diventato la sede ufficiale dell'Inter, trasferitasi in viale della Liberazione a Milano, in zona Porta Nuova. Assieme all'allenatore sarà presente l'amministratore delegato della società, Beppe Marotta.

Dove vedere la conferenza stampa di Conte in TV

La diretta della prima conferenza stampa di Antonio Conte in veste di nuovo allenatore dell'Inter sarà visibile in TV su Sky Sport 24, canale numero 200 appartenente alla piattaforma satellitare Sky Italia. Sempre su satellite, l'evento potrà essere seguito anche su Inter TV, l'emittente ufficiale e voce della società nerazzurra, presente nel bouquet Sky Italia al canale 232. Inoltre, la presentazione dell'ex tecnico della Juventus potrà essere seguita tramite Chromecast, console per videogiochi come X Box e Playstation oppure le più classiche Smart TV.

Dove vedere la conferenza stampa di Conte in streaming

L'appuntamento con le prime parole da nuovo nerazzurro di Conte verrà trasmesso in streaming sul canale ufficiale della società, reperibile sulla piattaforma Youtube. Qui l'evento sarà disponibile anche una volta terminato, in versione on demand. L'Inter ha inoltre fatto sapere che la pagina Facebook ufficiale della società trasmetterà la conferenza stampa in diretta, visibile anche tramite applicazione Sky Go (su tablet o smartphone, previo abbonamento) sui canali di Sky Sport 24 e Inter TV.