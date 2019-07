I nerazzurri stanno chiudendo la trattativa per il centrocampista del Cagliari, ma Conte vuole avere anche il cileno. Prima però va necessariamente piazzato il Ninja.

di Franco Borghese - 05/07/2019 11:34 | aggiornato 05/07/2019 11:39

Un rapporto forte, fortissimo. Da sempre. Antonio Conte e Arturo Vidal hanno un feeling particolare. Ai tempi della Juventus bastarono pochi allenamenti al tecnico per decidere di abbandonare il 4-2-4 inizialmente ipotizzato per passare al centrocampo a tre. Tutto per esaltare le qualità del cileno. Era il 2011, a 8 anni di distanza il calciomercato dell'Inter può essere favorito proprio dal rapporto che c'è fra i due.

Appena un anno fa l'idea di calciomercato del club nerazzurro era quella di avere in squadra sia Radja Nainggolan che Vidal. Il belga è arrivato, ma non ha convinto, il cileno alla fine è andato al Barcellona dove ha faticato a imporsi. Al Camp Nou, d'altronde, sono abituati a giocatori con caratteristiche molto diverse dalle sue. In questi giorni l'Inter sta chiudendo la trattativa per Nicolò Barella del Cagliari (su di lui c'era anche la Roma che però si è piegata alle volontà del giocatore), ma a centrocampo i nerazzurri vogliono fare di più. Vogliono arrivare a Vidal.

La condicio sine qua non però è chiara: devono partire Joao Mario, Borja Valero, ma soprattutto Nainggolan. Il problema è legato ai tempi. Perché prima delle cessioni l'Inter non potrà affondare il colpo per Vidal, il Barcellona non intende andare oltre la metà di luglio per risolvere alcune questioni. Nei prossimi 15 giorni deve essere fatto tutto. Paradossalmente la cosa più semplice è proprio la trattativa per Vidal: lui vuole riabbracciare Conte e per prenderlo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, bastano 20-22 milioni.

All'Inter, che nel finale della passata stagione ha peccato proprio in personalità, serve un leader per reparto. Su questo Conte e Beppe Marotta sono d'accordo. Nell'attuale finestra di calciomercato l'Inter ha già preso Diego Godin in difesa e vuole immettere Vidal a centrocampo e almeno uno fra Romelu Lukako ed Edin Dzeko in attacco.

Come detto però a centrocampo dipenderà tutto dalla partenza di Nainggolan. Non deve per forza esser ceduto, l’Inter è infatti disposta ad ascoltare anche proposte in prestito. Nainggolan vorrebbe tornare alla Roma, ma il club giallorosso non è in grado di affrontare la spesa, specie perché bisogna riconoscere al Ninja lo stipendio percepito a Milano (4,5 milioni a stagione). La soluzione l'Inter ce la potrebbe avere dentro casa: il belga potrebbe infatti andare al Jiangsu, l’altro club di Suning.

Per i cinesi l'ingaggio non sarebbe un problema, ci sono però due complicazioni: l’affare sarebbe infatti possibile solo in prestito, perché per evitare minusvalenze servirebbero 30 milioni di euro e operazioni del genere con la Cina, vista la tassazione, sono di fatto impossibili. Non è poi così scontato che Nainggolan voglia andare in Cina. Dalla sua decisione dipende l'arrivo di Vidal. E la possibilità Conte di riabbracciare il proprio pupillo.