La bellissima lettera scritta dal terzino brasiliano per l'ex compagno di squadra.

di Redazione Fox Sports - 05/07/2019 11:44 | aggiornato 05/07/2019 16:50

Non ce l'ha fatta Lionel Messi, la sua Argentina si è fermata ancora una volta a un passo dal traguardo. Stavolta la sconfitta è arrivata in semifinale di Copa America contro il Brasile, vittorioso per 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

A giorni di distanza da quel match, il terzino dei verdeoro Dani Alves ha deciso di pubblicare una bellissima lettera dedicata alla Pulce, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: