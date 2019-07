Tre ipotesi con i due possibili acquisti: 4-4-2, 4-3-1-2 o 4-2-3-1. Ancelotti pronto a sfidare la Juventus per lo Scudetto.

di Paolo Gaetano Franzino - 05/07/2019 17:15 | aggiornato 05/07/2019 17:20

Mauro Icardi e James Rodriguez. Sono loro i possibili colpi da novanta del Napoli, che dopo l'acquisto di Manolas vuole ora regalare a Carlo Ancelotti altri nomi di primissimo livello. I due giocatori sono in uscita dai rispettivi club d'appartenenza, ma per avere entrambi gli azzurri potrebbero spendere una cifra complessiva di 102 milioni: sessanta per l'attaccante e quarantadue per il fantasista.

Senza contare poi gli stipendi. Icardi all'Inter guadagna quasi 5 milioni a stagione, ma secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis sarebbe pronto a raddoppiargli l'ingaggio pur di portarlo al Napoli. Discorso simile per James Rodriguez e il suo contratto da 6,5 milioni, anche se qui il nodo principale riguarda i diritti d'immagine, che nel caso del colombiano vengono gestiti da Jorge Mendes.

Considerata la spesa già fatta per Manolas (36 milioni alla Roma e 4,5 all'anno al difensore) è evidente che a Castel Volturno si voglia fare il definitivo salto di qualità per puntare allo Scudetto. Ancelotti in panchina è una garanzia in questo senso, e a lui spetterà il compito di inserire i due possibili nuovi acquisti nella formazione partenopea.

Come giocherà il Napoli con Icardi e James Rodriguez?

La domanda sorge spontanea. Tre sembrano le ipotesi percorribili: continuare con il 4-4-2 della passata stagione oppure sperimentare il 4-3-1-2 e il 4-2-3-1. Il dubbio riguarda principalmente la posizione di James Rodriguez: mezzapunta esterna o trequartista?

Il Napoli col 4-4-2

Così in campo: Meret; Malcuit/Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski/F. Ruiz, J. Rodriguez; Icardi, Insigne

Nel Real Madrid Ancelotti ha spesso utilizzato James Rodriguez come ala sinistra atipica. Con la partenza di Xabi Alonso, il tecnico italiano disegnò un 4-4-2 senza mediani di ruolo (era Sergio Ramos ad avanzare a centrocampo in fase di possesso), con Bale e il colombiano sulle fasce e la coppia Benzema-Cristiano Ronaldo davanti. Il compito di James era quello di accentrarsi e servire gli attaccanti pur partendo da una posizione defilata, cosa che potrebbe fare anche al Napoli lanciando in profondità Callejon e Icardi o giocando il pallone nello stretto con Insigne.

Ritorno all'antico per James Rodriguez?

Il Napoli col 4-3-1-2

Così in campo: Meret; Malcuit/Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, F. Ruiz; J. Rodriguez; Icardi, Insigne

Il rombo di centrocampo porta dolci ricordi ad Ancelotti, avendolo utilizzato con successo sia al Milan che al Chelsea. Rispetto al 4-4-2 James Rodriguez verrebbe impiegato subito in una posizione più centrale e soprattutto sarebbe libero di muoversi e di dialogare con i suoi compagni. Il grande sacrificato di questa formazione sarebbe Callejon, ma delle perplessità emergono pure su chi occuperà il ruolo di mediano davanti alla difesa. Per caratteristiche, né Zielinski né Fabian Ruiz rendono al meglio in quella posizione, vista la loro abitudine di inserirsi negli spazi e la conseguente pericolosità di lasciare scoperta quella zona. L'interesse del Napoli per Veretout potrebbe quindi garantire ad Ancelotti una schermatura migliore in fase difensiva.

Il Napoli col 4-2-3-1

Così in campo: Meret; Malcuit/Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski/F. Ruiz; Callejon, J. Rodriguez, Insigne; Icardi

L'ultima opzione è quella di un 4-2-3-1 molto offensivo. I protagonisti sono gli stessi del 4-4-2 analizzato in precedenza, ma in questo caso James Rodriguez e Insigne verrebbero utilizzati rispettivamente come trequartista ed esterno sinistro. L'efficacia non cambierebbe: Insigne ama partire dalla corsia mancina per poi accentrarsi e calciare col destro, in quel ruolo ha fatto faville con Sarri e come con l'attuale tecnico della Juventus potrebbe ricreare una catena di centro-sinistra di primissimo livello con Ghoulam e James Rodriguez (quest'ultimo prenderebbe il posto di Hamsik). Icardi è perfettamente in grado di fare reparto da solo, e con questo modulo può sia fungere da boa per gli inserimenti dei centrocampisti che approfittare dei lanci dei suoi compagni di squadra.

Il compito di mettere a disposizione di Ancelotti un Napoli da Scudetto spetta ora al direttore sportivo Giuntoli. Arrivare ai due fuoriclasse non è facile, ma per ridurre il gap con la Juventus, considerando pure la rinnovata forza dell'Inter, sarà necessario investire sul mercato.